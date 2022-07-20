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СМИ: украинцы в Норвегии задумались о проституции ради выживания

СМИ: украинцы в Норвегии задумались о проституции ради выживания - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ: украинцы в Норвегии задумались о проституции ради выживания

Украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы "выжить", а некоторые задумываются о проституции, говорится в сюжете... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T03:19

2022-07-20T03:19

2022-07-20T03:19

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управление верховного комиссара оон по делам беженцев

украина

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, чтобы "выжить", а некоторые задумываются о проституции, говорится в сюжете телекомпании NRK.Все больше украинских беженцев в городе Ставангер вынуждены обращаться за продовольственной помощью, чтобы свести концы с концами. Как отмечает NRK, финансовой поддержки, которую беженцы получают от властей, недостаточно."Мы принимаем их, утешаем их, плачем вместе с ними и находим решения, какие только можем", - рассказала Алине Камудеге, лидер волонтерской организации, которая каждый четверг раздает еду нуждающимся.О ситуации впервые написали в местных СМИ, при этом сообщалось, что экономическая ситуация настолько тяжелая, что "некоторые подумывают о проституции".На муниципальном содержании в Ставангере находятся 96 украинских беженцев, они получают финансовую помощь в размере 2000 норвежских крон (около 11 тысяч рублей) в месяц. "Мы знаем, что размеры пособий были утверждены в 2016 году, и произошло такое сильное повышение цен, я понимаю, что это очень сложно и что люди предпочитают приезжать сюда, чтобы получить дополнительную пищу", - отметила представитель администрации города Дагни Суннано Хаускен.При этом подобная проблема наблюдается и в других городах Норвегии. По словам представителя благотворительной организации Caritas Norway Александра Голдинга, украинские беженцы также вынуждены стоять в очередях за едой в таких городах, как Осло и Тронхейм.Он отметил, что жизнь беженцев не должна быть роскошной, однако, по его мнению, ситуация зашла слишком далеко. "Рост цен на продукты питания затрагивает тех, у кого их меньше всего. Я надеюсь, что правительство увидит эту конкретную ситуацию и сможет внести коррективы в поддержку беженцев", - добавил Голдинг.Как ранее сообщила NRK со ссылкой на статистическое бюро Норвегии, цены на товары и услуги в Норвегии установили рекорд – рост за последний год составил 6,3%, последний раз такие высокие показатели фиксировались в стране в 1980-х годах. При этом майская инфляция достигла показателя в 3,6%, и это тоже рекордный показатель с 1995 года. По данным бюро, заметнее всего выросли цены на продукты питания и электроэнергию.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20220717/rumyniya-1803016398.html

https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

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в мире, норвегия, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, украина