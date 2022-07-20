https://ria.ru/20220720/banki-1803784373.html
ЦБ смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов
ЦБ смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов - РИА Новости, 20.07.2022
ЦБ смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов
Центробанк снял лимиты по авансированию импортных контрактов с нерезидентами, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:33
2022-07-20T16:33
2022-07-20T17:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Центробанк снял лимиты по авансированию импортных контрактов с нерезидентами, говорится в сообщении регулятора."Банк России отменил 30-процентный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля этого года", — сказано в сообщении.В ЦБ отметили, что это решение призвано поддержать внешнеэкономическую деятельность и создать условия для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам.Помимо этого, Банк России разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств куплю-продажу одной иностранной валюты в обмен на другую, сообщил регулятор.Лимиты на авансирование контрактов ввели в апреле в соответствии с президентским указом "О дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности".
https://ria.ru/20220719/biznes-1803390284.html
https://ria.ru/20220716/ekonomika-1802934747.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:33 20.07.2022 (обновлено: 17:22 20.07.2022)
ЦБ смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов
ЦБ отменил 30-процентный лимит по авансам для компаний-импортеров и банков-нерезидентов