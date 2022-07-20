https://ria.ru/20220720/aviatsiya-1803676801.html

ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25

ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 20.07.2022

ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Российские истребители в воздушных боях уничтожили два самолета украинских ВВС - Миг-29 и Су-25, сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:33

2022-07-20T12:33

2022-07-20T12:41

специальная военная операция на украине

украина

россия

миг-29

су-25

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_0:261:3015:1957_1920x0_80_0_0_06f9aa273fb720bedc1a47e413dd5419.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские истребители в воздушных боях уничтожили два самолета украинских ВВС - Миг-29 и Су-25, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 – в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области и один Су-25 – в районе Доброполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 259 самолетов, 143 вертолета, 1 572 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4 135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 410 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, миг-29, су-25, в мире, ситуация в днр и лнр