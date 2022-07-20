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ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25
ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 20.07.2022
ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Российские истребители в воздушных боях уничтожили два самолета украинских ВВС - Миг-29 и Су-25, сообщило в среду Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:33
2022-07-20T12:33
2022-07-20T12:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
миг-29
су-25
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские истребители в воздушных боях уничтожили два самолета украинских ВВС - Миг-29 и Су-25, сообщило в среду Министерство обороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 – в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области и один Су-25 – в районе Доброполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 259 самолетов, 143 вертолета, 1 572 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4 135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 410 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, миг-29, су-25, в мире, ситуация в днр и лнр
12:33 20.07.2022 (обновлено: 12:41 20.07.2022)
ВКС сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Минобороны: ВКС уничтожили в воздушном бою украинские МиГ-29 и Су-25