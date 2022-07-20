"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля
Комнатные растения, мебель. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
""Зеленая суббота" пройдет в столице. 23 июля горожане смогут обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и комнатными растениями. А кому-то, возможно, повезет сделать уникальные находки и дополнить свой интерьер винтажной мебелью и декором", - сказано в сообщении.
Сообщается, что по правилам акции все вещи должны быть в исправном состоянии и чистыми, также не стоит привозить крупногабаритные предметы. Мероприятие пройдет 23 июля с 11.00 до 15.00 в сквере со стороны улицы Самеда Вургуна в районе Аэропорт. Ориентир – детская площадка.
В комплексе городского хозяйства добавили, что это уже четвертая "зеленая суббота" в этом году. Ранее горожане обменивались электронной техникой, одеждой и обувью, книгами и настольными играми. В конце августа пройдет акция по обмену учебниками и школьными принадлежностями.