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"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля - РИА Новости, 20.07.2022
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"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля
"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля - РИА Новости, 20.07.2022
"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля
"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:03
2022-07-20T15:03
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Сообщается, что по правилам акции все вещи должны быть в исправном состоянии и чистыми, также не стоит привозить крупногабаритные предметы. Мероприятие пройдет 23 июля с 11.00 до 15.00 в сквере со стороны улицы Самеда Вургуна в районе Аэропорт. Ориентир – детская площадка.В комплексе городского хозяйства добавили, что это уже четвертая "зеленая суббота" в этом году. Ранее горожане обменивались электронной техникой, одеждой и обувью, книгами и настольными играми. В конце августа пройдет акция по обмену учебниками и школьными принадлежностями.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, мосприрода
15:03 20.07.2022
 

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля

© Фото : Unsplash/Ceyda ÇiftciКомнатные растения, мебель
Комнатные растения, мебель - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Unsplash/Ceyda Çiftci
Комнатные растения, мебель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
""Зеленая суббота" пройдет в столице. 23 июля горожане смогут обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и комнатными растениями. А кому-то, возможно, повезет сделать уникальные находки и дополнить свой интерьер винтажной мебелью и декором", - сказано в сообщении.
Сообщается, что по правилам акции все вещи должны быть в исправном состоянии и чистыми, также не стоит привозить крупногабаритные предметы. Мероприятие пройдет 23 июля с 11.00 до 15.00 в сквере со стороны улицы Самеда Вургуна в районе Аэропорт. Ориентир – детская площадка.
В комплексе городского хозяйства добавили, что это уже четвертая "зеленая суббота" в этом году. Ранее горожане обменивались электронной техникой, одеждой и обувью, книгами и настольными играми. В конце августа пройдет акция по обмену учебниками и школьными принадлежностями.
Одежда - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 20:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 1000 вещей сдали москвичи на "Зеленой субботе"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоМосприрода
 
 
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