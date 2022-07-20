https://ria.ru/20220720/aktsiya-1803732452.html

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля - РИА Новости, 20.07.2022

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля

"Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:03

2022-07-20T15:03

2022-07-20T15:03

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Зеленая суббота" пройдет в Москве 23 июля, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Сообщается, что по правилам акции все вещи должны быть в исправном состоянии и чистыми, также не стоит привозить крупногабаритные предметы. Мероприятие пройдет 23 июля с 11.00 до 15.00 в сквере со стороны улицы Самеда Вургуна в районе Аэропорт. Ориентир – детская площадка.В комплексе городского хозяйства добавили, что это уже четвертая "зеленая суббота" в этом году. Ранее горожане обменивались электронной техникой, одеждой и обувью, книгами и настольными играми. В конце августа пройдет акция по обмену учебниками и школьными принадлежностями.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, мосприрода