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Британские власти одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C - РИА Новости, 20.07.2022
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Британские власти одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C
Британские власти одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C - РИА Новости, 20.07.2022
Британские власти одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C
Власти Британии одобрили проект строительства в Англии новой атомной электростанции Sizewell C в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:04
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Британии одобрили проект строительства в Англии новой атомной электростанции Sizewell C в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа."Сегодня, 20 июля 2022 года, заявка по проекту Sizewell C получила от министра по вопросам бизнеса, энергетики и инфраструктуры одобрение на строительство", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.Проект, основным владельцем которого является французская компания EDF, предусматривает, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения 6 миллионов домохозяйств.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, европа, edf, великобритания
15:04 20.07.2022 (обновлено: 15:06 20.07.2022)
 
Британские власти одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C

Британские власти одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C в Англии

© AP Photo / Focke StrangmannАЭС Гронде в Германии
АЭС Гронде в Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Focke Strangmann
АЭС Гронде в Германии . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Власти Британии одобрили проект строительства в Англии новой атомной электростанции Sizewell C в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа.
"Сегодня, 20 июля 2022 года, заявка по проекту Sizewell C получила от министра по вопросам бизнеса, энергетики и инфраструктуры одобрение на строительство", - говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Проект, основным владельцем которого является французская компания EDF, предусматривает, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения 6 миллионов домохозяйств.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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