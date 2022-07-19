https://ria.ru/20220719/zoloto-1803453622.html

В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений

В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений - РИА Новости, 19.07.2022

В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений

Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить в эмбарго на российское золото и ювелирные изделия, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:09

2022-07-19T14:09

2022-07-19T15:59

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787150017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e80efe306402be7204ab22e185de302d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить в эмбарго на российское золото и ювелирные изделия, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."На встрече постпредов ЕС в понедельник ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на (российское) золото также касался ювелирных изделий", - говорится в сообщении агентства.Кроме этого, в ЕС также предлагают обязать уже попавших под санкции лиц "регистрировать свои активы".Предложения ЕС по санкциям должны быть одобрены всеми странами-членами Евросоюза, они могут меняться до окончательного одобрения.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220715/zoloto-1802801231.html

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801259329.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, евросоюз