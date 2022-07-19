14:09 19.07.2022 (обновлено: 15:59 19.07.2022)
В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений
В ЕС предложили распространить запрет на импорт российского золота на ювелирные украшения
© Фото : пресс-служба CHAMOVSKIKHУкрашения Parure Atelier
© Фото : пресс-служба CHAMOVSKIKH
Украшения Parure Atelier. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить в эмбарго на российское золото и ювелирные изделия, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"На встрече постпредов ЕС в понедельник ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на (российское) золото также касался ювелирных изделий", - говорится в сообщении агентства.
Кроме этого, в ЕС также предлагают обязать уже попавших под санкции лиц "регистрировать свои активы".
Предложения ЕС по санкциям должны быть одобрены всеми странами-членами Евросоюза, они могут меняться до окончательного одобрения.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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