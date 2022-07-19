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В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений - РИА Новости, 19.07.2022
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В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений
В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений - РИА Новости, 19.07.2022
В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений
Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить в эмбарго на российское золото и ювелирные изделия, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:09
2022-07-19T15:59
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить в эмбарго на российское золото и ювелирные изделия, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."На встрече постпредов ЕС в понедельник ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на (российское) золото также касался ювелирных изделий", - говорится в сообщении агентства.Кроме этого, в ЕС также предлагают обязать уже попавших под санкции лиц "регистрировать свои активы".Предложения ЕС по санкциям должны быть одобрены всеми странами-членами Евросоюза, они могут меняться до окончательного одобрения.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220715/zoloto-1802801231.html
https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801259329.html
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в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, евросоюз
14:09 19.07.2022 (обновлено: 15:59 19.07.2022)
 
В ЕС предложили запретить импорт российских ювелирных украшений

В ЕС предложили распространить запрет на импорт российского золота на ювелирные украшения

© Фото : пресс-служба CHAMOVSKIKHУкрашения Parure Atelier
Украшения Parure Atelier - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : пресс-служба CHAMOVSKIKH
Украшения Parure Atelier. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза выступили с предложением включить в эмбарго на российское золото и ювелирные изделия, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"На встрече постпредов ЕС в понедельник ряд государств-членов попросили, чтобы запрет на (российское) золото также касался ювелирных изделий", - говорится в сообщении агентства.
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Кроме этого, в ЕС также предлагают обязать уже попавших под санкции лиц "регистрировать свои активы".
Предложения ЕС по санкциям должны быть одобрены всеми странами-членами Евросоюза, они могут меняться до окончательного одобрения.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
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