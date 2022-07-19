17:26 19.07.2022 (обновлено: 17:53 19.07.2022)
В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского
Deutschlandfunk: увольнение Зеленским чиновников в СБУ — признак недемократичности власти
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявил себя как автократ, уволив главу Службы безопасности Украины и генпрокурора без каких-либо доказательств их вины, пишет немецкая газета Deutschlandfunk.
По словам журналистки Сабины Адлер, действия украинского президента подрывают имидж его страны с ее европейскими амбициями.
"Только при автократах начинают "лететь головы" без всяких доказательств. Такие процедуры неуместны в конституционном государстве, особенно имеющем статус кандидата на вступление в ЕС. Это уже поняли в Киеве и исправились: глав органов власти не увольняли, а отстраняли. Но к тому времени ущерб уже был нанесен", — заявила Адлер.
Автор статьи объяснила поспешность увольнения Ивана Баканова, Ирины Венедиктовой и еще нескольких чиновников резким расширением полномочий Зеленского, что тоже не укладывается в принципы демократического государства.
"Обычно не президент решает, кто остается или становится генеральным прокурором или главой секретной службы; парламент также должен дать свое согласие. Только нынешнее положение позволяет Зеленскому поступать так, когда депутаты Верховной рады расширили полномочия президента", — заметила она.
Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что их отстранили на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины стал первый заместитель Баканова Василий Малюк.