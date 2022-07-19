Рейтинг@Mail.ru
В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803517763.html
В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского
В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского - РИА Новости, 19.07.2022
В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского
Владимир Зеленский проявил себя как автократ, уволив главу Службы безопасности Украины и генпрокурора без каких-либо доказательств их вины, пишет немецкая... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:26
2022-07-19T17:53
в мире
владимир зеленский
ирина венедиктова
украина
киев
евросоюз
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5982168c5b6e87832c8b8746c38cebb9.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявил себя как автократ, уволив главу Службы безопасности Украины и генпрокурора без каких-либо доказательств их вины, пишет немецкая газета Deutschlandfunk.По словам журналистки Сабины Адлер, действия украинского президента подрывают имидж его страны с ее европейскими амбициями."Только при автократах начинают "лететь головы" без всяких доказательств. Такие процедуры неуместны в конституционном государстве, особенно имеющем статус кандидата на вступление в ЕС. Это уже поняли в Киеве и исправились: глав органов власти не увольняли, а отстраняли. Но к тому времени ущерб уже был нанесен", — заявила Адлер.Автор статьи объяснила поспешность увольнения Ивана Баканова, Ирины Венедиктовой и еще нескольких чиновников резким расширением полномочий Зеленского, что тоже не укладывается в принципы демократического государства.Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что их отстранили на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины стал первый заместитель Баканова Василий Малюк.
https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803444711.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511201_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0de0d44b50fad2ee4b0feaba0a0d2cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, ирина венедиктова, украина, киев, евросоюз, служба безопасности украины
17:26 19.07.2022 (обновлено: 17:53 19.07.2022)
 
В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского

Deutschlandfunk: увольнение Зеленским чиновников в СБУ — признак недемократичности власти

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявил себя как автократ, уволив главу Службы безопасности Украины и генпрокурора без каких-либо доказательств их вины, пишет немецкая газета Deutschlandfunk.
По словам журналистки Сабины Адлер, действия украинского президента подрывают имидж его страны с ее европейскими амбициями.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
10:30
Профильный комитет Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ
"Только при автократах начинают "лететь головы" без всяких доказательств. Такие процедуры неуместны в конституционном государстве, особенно имеющем статус кандидата на вступление в ЕС. Это уже поняли в Киеве и исправились: глав органов власти не увольняли, а отстраняли. Но к тому времени ущерб уже был нанесен", — заявила Адлер.
Автор статьи объяснила поспешность увольнения Ивана Баканова, Ирины Венедиктовой и еще нескольких чиновников резким расширением полномочий Зеленского, что тоже не укладывается в принципы демократического государства.
"Обычно не президент решает, кто остается или становится генеральным прокурором или главой секретной службы; парламент также должен дать свое согласие. Только нынешнее положение позволяет Зеленскому поступать так, когда депутаты Верховной рады расширили полномочия президента", — заметила она.
Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что их отстранили на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины стал первый заместитель Баканова Василий Малюк.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
13:37
Глава СБУ не принимал решений без согласования с Зеленским, заявили в ЛНР
 
В миреВладимир ЗеленскийИрина ВенедиктоваУкраинаКиевЕвросоюзСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала