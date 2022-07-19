https://ria.ru/20220719/zelenskiy-1803517763.html

В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского

В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского - РИА Новости, 19.07.2022

В Германии опровергли миф о демократичности режима Зеленского

Владимир Зеленский проявил себя как автократ, уволив главу Службы безопасности Украины и генпрокурора без каких-либо доказательств их вины, пишет немецкая... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T17:26

2022-07-19T17:26

2022-07-19T17:53

в мире

владимир зеленский

ирина венедиктова

украина

киев

евросоюз

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявил себя как автократ, уволив главу Службы безопасности Украины и генпрокурора без каких-либо доказательств их вины, пишет немецкая газета Deutschlandfunk.По словам журналистки Сабины Адлер, действия украинского президента подрывают имидж его страны с ее европейскими амбициями."Только при автократах начинают "лететь головы" без всяких доказательств. Такие процедуры неуместны в конституционном государстве, особенно имеющем статус кандидата на вступление в ЕС. Это уже поняли в Киеве и исправились: глав органов власти не увольняли, а отстраняли. Но к тому времени ущерб уже был нанесен", — заявила Адлер.Автор статьи объяснила поспешность увольнения Ивана Баканова, Ирины Венедиктовой и еще нескольких чиновников резким расширением полномочий Зеленского, что тоже не укладывается в принципы демократического государства.Ранее Владимир Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса президента Андрей Смирнов позже пояснил, что их отстранили на период расследований. Временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины стал первый заместитель Баканова Василий Малюк.

https://ria.ru/20220719/bakanov-1803386174.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803444711.html

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Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, ирина венедиктова, украина, киев, евросоюз, служба безопасности украины