Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220719/yuteyr-1803385734.html
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск - РИА Новости, 19.07.2022
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск
Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:02
2022-07-19T12:02
туризм
олег семенов
тюмень
омск
ютэйр
москва
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_caaf8c65906f08ff07f2026e74a017e5.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика."Этот прямой рейс необходим для обеспечения транспортной доступности регионов. Теперь путь от Тюмени до Омска займет менее двух часов по удобному расписанию и экономичным тарифам", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам.Отмечается, что в весенне-летнем расписании "Ютэйр" есть полеты более чем по ста направлениям, 70 процентов из них — между регионами, без пересадок в Москве.
https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html
тюмень
омск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_095e2037a2022a4bad0c1e2c15b8c335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег семенов, тюмень, омск, ютэйр, москва, новости - туризм, туризм, пассажиры
12:02 19.07.2022
 
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск

Авиакомпания "ЮТэйр" запустила полеты по маршруту Тюмень — Омск, путь занимает два часа

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Этот прямой рейс необходим для обеспечения транспортной доступности регионов. Теперь путь от Тюмени до Омска займет менее двух часов по удобному расписанию и экономичным тарифам", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам.
Отмечается, что в весенне-летнем расписании "Ютэйр" есть полеты более чем по ста направлениям, 70 процентов из них — между регионами, без пересадок в Москве.
На территории кремля Тобольска - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00Туризм
Пляжный отдых по-сибирски: чем удивят сады, мосты и термы Тюменской области
 
ТуризмОлег СеменовТюменьОмскЮТэйрМоскваНовости - ТуризмТуризмпассажиры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала