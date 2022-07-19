https://ria.ru/20220719/yuteyr-1803385734.html

Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск

Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск - РИА Новости, 19.07.2022

Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск

Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:02

2022-07-19T12:02

2022-07-19T12:02

туризм

олег семенов

тюмень

омск

ютэйр

москва

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/57/1554915723_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_caaf8c65906f08ff07f2026e74a017e5.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика."Этот прямой рейс необходим для обеспечения транспортной доступности регионов. Теперь путь от Тюмени до Омска займет менее двух часов по удобному расписанию и экономичным тарифам", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам.Отмечается, что в весенне-летнем расписании "Ютэйр" есть полеты более чем по ста направлениям, 70 процентов из них — между регионами, без пересадок в Москве.

https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html

тюмень

омск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

олег семенов, тюмень, омск, ютэйр, москва, новости - туризм, туризм, пассажиры