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Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск - РИА Новости, 19.07.2022
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск
Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:02
2022-07-19T12:02
2022-07-19T12:02
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ТЮМЕНЬ, 19 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика."Этот прямой рейс необходим для обеспечения транспортной доступности регионов. Теперь путь от Тюмени до Омска займет менее двух часов по удобному расписанию и экономичным тарифам", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам.Отмечается, что в весенне-летнем расписании "Ютэйр" есть полеты более чем по ста направлениям, 70 процентов из них — между регионами, без пересадок в Москве.
https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег семенов, тюмень, омск, ютэйр, москва, новости - туризм, туризм, пассажиры
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила рейс Тюмень — Омск
Авиакомпания "ЮТэйр" запустила полеты по маршруту Тюмень — Омск, путь занимает два часа
ТЮМЕНЬ, 19 июл — РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" начала осуществлять полеты по маршруту Тюмень — Омск, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Этот прямой рейс необходим для обеспечения транспортной доступности регионов. Теперь путь от Тюмени до Омска займет менее двух часов по удобному расписанию и экономичным тарифам", — заявил президент авиакомпании Олег Семенов.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и субботам.
Отмечается, что в весенне-летнем расписании "Ютэйр" есть полеты более чем по ста направлениям, 70 процентов из них — между регионами, без пересадок в Москве.