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В Пермском крае супруги с ребенком утонули, катаясь на лодке
В Пермском крае супруги с ребенком утонули, катаясь на лодке - РИА Новости, 19.07.2022
В Пермском крае супруги с ребенком утонули, катаясь на лодке
Супруги с ребенком погибли в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:49
2022-07-19T10:49
2022-07-19T12:41
происшествия
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Супруги с ребенком погибли в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.По данным ведомства, 16 июля 39-летний мужчина, его 33-летняя жена и их 3-летний сын отдыхали на реке Чусовой, катаясь на лодке, спасательных жилетов на них не было. В какой-то момент все они упали в воду. Спасатели при проведении поисковых работ обнаружили тела мужчины и ребенка, женщину пока ищут, уточнили в СК."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту утопления в реке во время катания на лодке мужчины, его супруги и их малолетнего ребенка", - рассказали в ведомстве. Следователи осмотрели место отдыха семьи, их машину и лодку, опросили очевидцев.
https://ria.ru/20220717/rebenok-1803068190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
10:49 19.07.2022 (обновлено: 12:41 19.07.2022)
В Пермском крае супруги с ребенком утонули, катаясь на лодке
В Пермском крае супруги с трехлетним сыном утонули, катаясь на лодке по реке Чусовой
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости.
Супруги с ребенком погибли в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой, возбуждено уголовное дело, сообщили
РИА Новости в региональном управлении СК.
По данным ведомства, 16 июля 39-летний мужчина, его 33-летняя жена и их 3-летний сын отдыхали на реке Чусовой, катаясь на лодке, спасательных жилетов на них не было. В какой-то момент все они упали в воду. Спасатели при проведении поисковых работ обнаружили тела мужчины и ребенка, женщину пока ищут, уточнили в СК.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту утопления в реке во время катания на лодке мужчины, его супруги и их малолетнего ребенка", - рассказали в ведомстве. Следователи осмотрели место отдыха семьи, их машину и лодку, опросили очевидцев.