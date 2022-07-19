https://ria.ru/20220719/utoplenie-1803391213.html

В Пермском крае супруги с ребенком утонули, катаясь на лодке

В Пермском крае супруги с ребенком утонули, катаясь на лодке - РИА Новости, 19.07.2022

В Пермском крае супруги с ребенком утонули, катаясь на лодке

Супруги с ребенком погибли в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:49

2022-07-19T10:49

2022-07-19T12:41

происшествия

россия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Супруги с ребенком погибли в Пермском крае после того, как отправилась кататься на лодке по реке Чусовой, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.По данным ведомства, 16 июля 39-летний мужчина, его 33-летняя жена и их 3-летний сын отдыхали на реке Чусовой, катаясь на лодке, спасательных жилетов на них не было. В какой-то момент все они упали в воду. Спасатели при проведении поисковых работ обнаружили тела мужчины и ребенка, женщину пока ищут, уточнили в СК."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту утопления в реке во время катания на лодке мужчины, его супруги и их малолетнего ребенка", - рассказали в ведомстве. Следователи осмотрели место отдыха семьи, их машину и лодку, опросили очевидцев.

https://ria.ru/20220717/rebenok-1803068190.html

россия

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)