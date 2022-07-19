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Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии - РИА Новости, 19.07.2022
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Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии
Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии - РИА Новости, 19.07.2022
Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил передачу турбины от "Северного потока" Германии. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:16
2022-07-19T23:54
экономика
германия
европа
россия
газпром
siemens
северный поток
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил передачу турбины от "Северного потока" Германии.ПО его словам, это решение было сложным, но верным, поскольку оно, по его утверждению, гарантирует единство Запада.Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, однако не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая". Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" не возобновит поставки.
https://ria.ru/20220719/potok-1803529141.html
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экономика, германия, европа, россия, газпром, siemens, северный поток
22:16 19.07.2022 (обновлено: 23:54 19.07.2022)
 
Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии

Премьер Канады Трюдо: решение вернуть Германии турбину для "Северного потока" было верным

© AP Photo / Rebecca BlackwellПремьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил передачу турбины от "Северного потока" Германии.
ПО его словам, это решение было сложным, но верным, поскольку оно, по его утверждению, гарантирует единство Запада.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 18:06
"Северный поток" возобновит поставки газа согласно плану, сообщили СМИ
Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, однако не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля.
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая". Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" не возобновит поставки.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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