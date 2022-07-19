https://ria.ru/20220719/turbina-1803583296.html
Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии
Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии - РИА Новости, 19.07.2022
Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил передачу турбины от "Северного потока" Германии. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:16
2022-07-19T22:16
2022-07-19T23:54
экономика
германия
европа
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газпром
siemens
северный поток
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил передачу турбины от "Северного потока" Германии.ПО его словам, это решение было сложным, но верным, поскольку оно, по его утверждению, гарантирует единство Запада.Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, однако не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая". Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" не возобновит поставки.
https://ria.ru/20220719/potok-1803529141.html
https://ria.ru/20220716/rossiya-1802931878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, европа, россия, газпром, siemens, северный поток
22:16 19.07.2022 (обновлено: 23:54 19.07.2022)
Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии
Премьер Канады Трюдо: решение вернуть Германии турбину для "Северного потока" было верным