https://ria.ru/20220719/turbina-1803583296.html

Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии

Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии - РИА Новости, 19.07.2022

Трюдо оценил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" Германии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил передачу турбины от "Северного потока" Германии. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:16

2022-07-19T22:16

2022-07-19T23:54

экономика

германия

европа

россия

газпром

siemens

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568512189_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ad4a4eae15357fffd07bc37faa20be54.jpg

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объяснил передачу турбины от "Северного потока" Германии.ПО его словам, это решение было сложным, но верным, поскольку оно, по его утверждению, гарантирует единство Запада.Ранее во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, однако не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме - на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая". Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" не возобновит поставки.

https://ria.ru/20220719/potok-1803529141.html

https://ria.ru/20220716/rossiya-1802931878.html

германия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, германия, европа, россия, газпром, siemens, северный поток