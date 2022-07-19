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Популярность речного транспорта в Подмосковье возросла - РИА Новости, 19.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220719/transport-1803507873.html
Популярность речного транспорта в Подмосковье возросла
Популярность речного транспорта в Подмосковье возросла - РИА Новости, 19.07.2022
Популярность речного транспорта в Подмосковье возросла
Речной транспорт пользуется большой популярностью в Подмосковье. С мая им воспользовались более 11 тысяч человек. Такой показатель на 5% больше, чем за... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:56
2022-07-19T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Речной транспорт пользуется большой популярностью в Подмосковье. С мая им воспользовались более 11 тысяч человек. Такой показатель на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте "360".На данный момент в Подмосковье работает три маршрута – по реке Москвев Лыткарине, по реке Окев Коломне и Серпухове. Особой популярностью пользуется маршрут Лыткарино – Андреевское. Судно способно преодолеть расстояние 800 метров примерно за десять минут. За раз оно перевозит десять человек. Воспользоваться таким видом транспорта можно будет до 20 ноября.Около трех тысяч человек в этом году отправились по маршруту от причала Серпухов до причала Сады. Примерно четыре километра теплоход, на борту которого могут одновременно находиться 60 пассажиров, проходит за 40 минут. Маршрут причал Бочманово – причал Притыка, протяженность которого составляет 24 километра, судно преодолевает за 1,5 часа. Им воспользовались порядка двух тысяч пассажиров.На теплоходе есть возможность оплатить проезд как наличными средствами, так и "Стрелкой" или банковскими картами.
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московская область (подмосковье)
16:56 19.07.2022
 

Популярность речного транспорта в Подмосковье возросла

© РИА Новости / Юлий АхромеевПассажирский теплоход на реке Оке
Пассажирский теплоход на реке Оке - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Речной транспорт пользуется большой популярностью в Подмосковье. С мая им воспользовались более 11 тысяч человек. Такой показатель на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте "360".
На данный момент в Подмосковье работает три маршрута – по реке Москвев Лыткарине, по реке Окев Коломне и Серпухове. Особой популярностью пользуется маршрут Лыткарино – Андреевское. Судно способно преодолеть расстояние 800 метров примерно за десять минут. За раз оно перевозит десять человек. Воспользоваться таким видом транспорта можно будет до 20 ноября.
Около трех тысяч человек в этом году отправились по маршруту от причала Серпухов до причала Сады. Примерно четыре километра теплоход, на борту которого могут одновременно находиться 60 пассажиров, проходит за 40 минут. Маршрут причал Бочманово – причал Притыка, протяженность которого составляет 24 километра, судно преодолевает за 1,5 часа. Им воспользовались порядка двух тысяч пассажиров.
На теплоходе есть возможность оплатить проезд как наличными средствами, так и "Стрелкой" или банковскими картами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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