https://ria.ru/20220719/transport-1803469711.html

Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье

Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2022

Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье

Более 11 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Московской области с начала навигации, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:00

2022-07-19T15:00

2022-07-19T15:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 11 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Московской области с начала навигации, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Речной транспорт курсирует по трем водным маршрутам: по Москве-реке в Лыткарине, реке Оке в Коломне и Серпухове.В ведомстве напомнили, что проезд на водном пассажирском транспорте можно оплатить наличными средствами, картой "Стрелка" и банковскими картами.

https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786215083.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, московская область (подмосковье)