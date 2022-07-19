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Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220719/transport-1803469711.html
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2022
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Московской области с начала навигации, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:00
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новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 11 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Московской области с начала навигации, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Речной транспорт курсирует по трем водным маршрутам: по Москве-реке в Лыткарине, реке Оке в Коломне и Серпухове.В ведомстве напомнили, что проезд на водном пассажирском транспорте можно оплатить наличными средствами, картой "Стрелка" и банковскими картами.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
15:00 19.07.2022
 

Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКатер с пассажирами на пристани в музее-заповеднике "Коломенское"
Катер с пассажирами на пристани в музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Катер с пассажирами на пристани в музее-заповеднике "Коломенское"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 11 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Московской области с начала навигации, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Речной транспорт курсирует по трем водным маршрутам: по Москве-реке в Лыткарине, реке Оке в Коломне и Серпухове.
"Маршрутом в Лыткарино воспользовались 6,5 тысяч человек, еще 3 тысячи воспользовались маршрутом в Серпухове и коло двух тысяч перевезли в Коломне. Таким образом с начала навигации перевезли 11,5 тысяч человек", - сказали в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что проезд на водном пассажирском транспорте можно оплатить наличными средствами, картой "Стрелка" и банковскими картами.
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 17:52Новости Подмосковья
Речная навигация в Подмосковье начнется первого мая
 
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