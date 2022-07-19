https://ria.ru/20220719/transport-1803469711.html
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2022
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье
Более 11 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Московской области с начала навигации, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T15:00
2022-07-19T15:00
2022-07-19T15:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Более 11 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом Московской области с начала навигации, что на 5% выше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Речной транспорт курсирует по трем водным маршрутам: по Москве-реке в Лыткарине, реке Оке в Коломне и Серпухове.В ведомстве напомнили, что проезд на водном пассажирском транспорте можно оплатить наличными средствами, картой "Стрелка" и банковскими картами.
https://ria.ru/20220429/podmoskove-1786215083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)