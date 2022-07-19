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Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье

Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2022

Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье

В 39 городских округах Подмосковья в сентябре откроют 123 новых центра "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T19:05

2022-07-19T19:05

2022-07-19T19:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В 39 городских округах Подмосковья в сентябре откроют 123 новых центра "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщается на сайте "360".На данный момент в регионе функционирует 242 таких центра. Они нацелены на качественное обучение детей вне зависимости от места их проживания. Всего планируется открыть 406 организаций. Еще 123 центра появится в 2023 году, а 283 – в 2024 году. Таким образом, "Точки роста" будут во всех сельских школах."Это позволит ребятам даже с отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий", – отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

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московская область (подмосковье)