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Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2022
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Новости Подмосковья
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Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье
Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2022
Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье
В 39 городских округах Подмосковья в сентябре откроют 123 новых центра "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T19:05
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В 39 городских округах Подмосковья в сентябре откроют 123 новых центра "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщается на сайте "360".На данный момент в регионе функционирует 242 таких центра. Они нацелены на качественное обучение детей вне зависимости от места их проживания. Всего планируется открыть 406 организаций. Еще 123 центра появится в 2023 году, а 283 – в 2024 году. Таким образом, "Точки роста" будут во всех сельских школах."Это позволит ребятам даже с отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий", – отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
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московская область (подмосковье)
19:05 19.07.2022 (обновлено: 19:06 19.07.2022)
 

Более 100 новых центров "Точка роста" появится в Подмосковье

© РИА Новости / Илья НаймушинШкольницы знакомятся с новым лабораторным оборудованием в кабинете, укомплектованным по федеральной программе "Точка роста"
Школьницы знакомятся с новым лабораторным оборудованием в кабинете, укомплектованным по федеральной программе Точка роста - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В 39 городских округах Подмосковья в сентябре откроют 123 новых центра "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Об этом сообщается на сайте "360".
На данный момент в регионе функционирует 242 таких центра. Они нацелены на качественное обучение детей вне зависимости от места их проживания. Всего планируется открыть 406 организаций. Еще 123 центра появится в 2023 году, а 283 – в 2024 году. Таким образом, "Точки роста" будут во всех сельских школах.
"Это позволит ребятам даже с отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий", – отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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