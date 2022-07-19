https://ria.ru/20220719/tegeran-1803532273.html
Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи
Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи - РИА Новости, 19.07.2022
Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран для участия в астанинском процессе по Сирии проводит встречу с верховным лидером Ирана Али... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:19
2022-07-19T18:19
2022-07-19T18:21
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран для участия в астанинском процессе по Сирии проводит встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, передает агентство IRNA."Владимир Путин сегодня днем встретился и провел переговоры с Духовным лидером (Ирана Али Хаменеи)", - говорится в сообщении.Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Президенты обсудили двухстороннее сотрудничество, подчеркнув настрой на развитие отношений в сфере торговли, энергетики и транспорта.
https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, али хаменеи, иран, россия
18:19 19.07.2022 (обновлено: 18:21 19.07.2022)
Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи
Путин в Тегеране проводит встречу с верховным лидером Ирана Хаменеи