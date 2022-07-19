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Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи - РИА Новости, 19.07.2022
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Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи
Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи - РИА Новости, 19.07.2022
Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран для участия в астанинском процессе по Сирии проводит встречу с верховным лидером Ирана Али... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T18:19
2022-07-19T18:21
в мире
владимир путин
али хаменеи
иран
россия
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран для участия в астанинском процессе по Сирии проводит встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, передает агентство IRNA."Владимир Путин сегодня днем встретился и провел переговоры с Духовным лидером (Ирана Али Хаменеи)", - говорится в сообщении.Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Президенты обсудили двухстороннее сотрудничество, подчеркнув настрой на развитие отношений в сфере торговли, энергетики и транспорта.
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в мире, владимир путин, али хаменеи, иран, россия
18:19 19.07.2022 (обновлено: 18:21 19.07.2022)
 
Путин проводит переговоры с верховным лидером Ирана Хаменеи

Путин в Тегеране проводит встречу с верховным лидером Ирана Хаменеи

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкВладимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран для участия в астанинском процессе по Сирии проводит встречу с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, передает агентство IRNA.
"Владимир Путин сегодня днем встретился и провел переговоры с Духовным лидером (Ирана Али Хаменеи)", - говорится в сообщении.
Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Президенты обсудили двухстороннее сотрудничество, подчеркнув настрой на развитие отношений в сфере торговли, энергетики и транспорта.
Владимир Путин и верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи во время встречи в Тегеране. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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