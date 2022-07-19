https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803410830.html

Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 19.07.2022

Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:11

2022-07-19T12:11

2022-07-19T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

днепропетровская область

соледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах", - говорится в сводке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/pvo-1803410038.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, днепропетровская область, соледар, вооруженные силы украины