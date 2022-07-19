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Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803410830.html
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления - РИА Новости, 19.07.2022
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:11
2022-07-19T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
днепропетровская область
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах", - говорится в сводке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/pvo-1803410038.html
запорожская область
днепропетровская область
соледар
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в мире, запорожская область, днепропетровская область, соледар, вооруженные силы украины
12:11 19.07.2022 (обновлено: 12:14 19.07.2022)
 
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

Минобороны: российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах", - говорится в сводке.
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