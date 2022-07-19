12:11 19.07.2022 (обновлено: 12:14 19.07.2022)
Российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления
Минобороны: российские военные уничтожили семь украинских пунктов управления
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Пилот истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в ДНР и Запорожской области, а также пять складов с боеприпасами в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвиженка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах", - говорится в сводке.