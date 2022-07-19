https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803350387.html

Спецоперация, 18 июля: взятие Авдеевки в полукольцо

Спецоперация, 18 июля: взятие Авдеевки в полукольцо - РИА Новости, 19.07.2022

Спецоперация, 18 июля: взятие Авдеевки в полукольцо

Минобороны России в понедельник сообщило, что в рамках спецоперации в Константиновке поражен пункт дислокации наемников украинского "иностранного легиона", в... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T00:42

2022-07-19T00:42

2022-07-19T00:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минобороны России в понедельник сообщило, что в рамках спецоперации в Константиновке поражен пункт дислокации наемников украинского "иностранного легиона", в результате чего было уничтожено до 250 иностранных боевиков, а в ДНР заявили о том, что Авдеевка взята в полукольцо.Ход операцииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания командующему группировкой "Восток" на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми.Также в понедельник Минобороны России сообщило, что в результате ракетного удара в Константиновке поражен пункт дислокации наемников украинского "иностранного легиона", в результате было уничтожено до 250 иностранных боевиков.Кроме того, по данным военного ведомства, в районе ж/д станции в ДНР ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой было уничтожено более 10 украинских установок "Град". Также в результате удара артиллерии по полевому аэродрому в ДНР уничтожено два украинских вертолета Ми-8, еще два вертолета повреждены.Тем временем войска ДНР перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка взята в полукольцо, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Кроме того, стало известно, что российские хакеры RaHDit смогли наладить канал передачи данных по действиям украинской армии российским военным. Об этом заявил РИА Новости участник хакерской группы на условиях анонимности.Также в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу сроков спецоперации. Она завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное - эффективность, заявил он.Основания для переговоровГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Forbes Украина" сообщил, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения".Он отметил, что сейчас для переговоров с Россией нет оснований."Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", - сказал Кулеба.Расследование о взрывеКак сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР, итоги расследования по делу о взрыве в драмтеатре Мариуполя, опровергающие версию Киева о "российском авиаударе", представят в ближайшие дни.По данным российского военного ведомства, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям.В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра". Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.

https://ria.ru/20220718/sapery-1803346012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220718/himars-1803330383.html

https://ria.ru/20220719/obstrel-1803350009.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика