https://ria.ru/20220719/rosgvardiya-1803583869.html
Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне
Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне - РИА Новости, 19.07.2022
Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне
Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, сообщили власти области. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:19
2022-07-19T22:19
2022-07-19T23:03
в мире
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, сообщили власти области.Инцидент произошел вечером 19 июля. Мужчина пытался поджечь объект с помощью "Коктейля Молотова".Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы задержанного.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/obstrel-1803444179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
22:19 19.07.2022 (обновлено: 23:03 19.07.2022)
Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне
Росгвардия предотвратила поджог "коктейлем Молотова" паспортного стола в Херсоне