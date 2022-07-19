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Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне - РИА Новости, 19.07.2022
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Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне
Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне - РИА Новости, 19.07.2022
Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне
Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, сообщили власти области. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:19
2022-07-19T23:03
в мире
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, сообщили власти области.Инцидент произошел вечером 19 июля. Мужчина пытался поджечь объект с помощью "Коктейля Молотова".Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы задержанного.
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в мире, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
22:19 19.07.2022 (обновлено: 23:03 19.07.2022)
 
Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне

Росгвардия предотвратила поджог "коктейлем Молотова" паспортного стола в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, сообщили власти области.
Инцидент произошел вечером 19 июля. Мужчина пытался поджечь объект с помощью "Коктейля Молотова".
Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы задержанного.
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В миреХерсонФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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