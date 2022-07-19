https://ria.ru/20220719/rosgvardiya-1803583869.html

Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне

Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне - РИА Новости, 19.07.2022

Росгвардия предотвратила поджог паспортного стола в Херсоне

Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, сообщили власти области. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:19

2022-07-19T22:19

2022-07-19T23:03

в мире

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт у здания паспортного стола в Херсоне, сообщили власти области.Инцидент произошел вечером 19 июля. Мужчина пытался поджечь объект с помощью "Коктейля Молотова".Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы задержанного.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/obstrel-1803444179.html

херсон

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия