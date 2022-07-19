12:04 19.07.2022 (обновлено: 12:57 19.07.2022)
Средства ПВО сбили украинский Ми-24 в ДНР
Минобороны: средства ПВО за сутки сбили украинский Ми-24 и четыре беспилотника
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский вертолёт Ми-24 и четыре беспилотника, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой Народной Республики, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении. Кроме того, ПВО были перехвачены четыре ракеты "Точка-У" и пять снарядов РСЗО "Ураган" в Херсонской и Харьковской области.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.