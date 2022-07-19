https://ria.ru/20220719/puteshestviya-1803230735.html
Эксперты прогнозируют всплеск интереса к турам за банковскими картами
Эксперты прогнозируют всплеск интереса к турам за банковскими картами - РИА Новости, 19.07.2022
Эксперты прогнозируют всплеск интереса к турам за банковскими картами
Осенью может увеличиться спрос на зарубежные туры за иностранными банковскими картами, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T06:03
2022-07-19T06:03
2022-07-19T06:03
туризм
туризм
новости - туризм
армения
узбекистан
сербия
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Осенью может увеличиться спрос на зарубежные туры за иностранными банковскими картами, сообщает АТОР.Рост интереса к таким путешествиям подстегнет открытие сухопутных границ России с Финляндией, Латвией и Эстонией. Пока объем продаж этого вида путевок стабилен, в среднем туроператоры получают от 100 до 200 заявок в неделю, отмечают эксперты.Участники рынка добавляют, что сейчас клиентам не до "карточных туров" — их интересует пляжный отдых. Ближе к осени они будут востребованы у желающих провести зимние каникулы на европейских горнолыжных курортах.К тому же, в Армении и Узбекистане — странах, где россияне чаще всего оформляют "пластик", – сейчас очень жарко. Путешественники хотят дождаться комфортной погоды, чтобы попасть еще и на экскурсии.Стоимость тура за картой в Армению или Узбекистан начинается от 25 тысяч рублей. Авиаперелет, размещение в двухместном номере с завтраком на две-три ночи, трансферы по программе, медстраховка и помощь ассистента включены.Визит в Сербию обойдется дороже — от 1500 евро. Там придется провести не менее шести ночей, дважды посетив кредитную организацию.
https://ria.ru/20220614/puteshestviya-1794639806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, армения, узбекистан, сербия, visa, inc., mastercard, inc., куда поехать в выходные, банки, банковские карты
Эксперты прогнозируют всплеск интереса к турам за банковскими картами
АТОР: осенью в туры за банковскими картами отправятся студенты и поклонники горных лыж
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Осенью может увеличиться спрос на зарубежные туры за иностранными банковскими картами, сообщает
АТОР.
Рост интереса к таким путешествиям подстегнет открытие сухопутных границ России с Финляндией, Латвией и Эстонией. Пока объем продаж этого вида путевок стабилен, в среднем туроператоры получают от 100 до 200 заявок в неделю, отмечают эксперты.
Участники рынка добавляют, что сейчас клиентам не до "карточных туров" — их интересует пляжный отдых. Ближе к осени они будут востребованы у желающих провести зимние каникулы на европейских горнолыжных курортах.
К тому же, в Армении и Узбекистане — странах, где россияне чаще всего оформляют "пластик", – сейчас очень жарко. Путешественники хотят дождаться комфортной погоды, чтобы попасть еще и на экскурсии.
Стоимость тура за картой в Армению или Узбекистан начинается от 25 тысяч рублей. Авиаперелет, размещение в двухместном номере с завтраком на две-три ночи, трансферы по программе, медстраховка и помощь ассистента включены.
Визит в Сербию обойдется дороже — от 1500 евро. Там придется провести не менее шести ночей, дважды посетив кредитную организацию.