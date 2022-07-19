https://ria.ru/20220719/puteshestviya-1803230735.html

Эксперты прогнозируют всплеск интереса к турам за банковскими картами

Эксперты прогнозируют всплеск интереса к турам за банковскими картами - РИА Новости, 19.07.2022

Эксперты прогнозируют всплеск интереса к турам за банковскими картами

Осенью может увеличиться спрос на зарубежные туры за иностранными банковскими картами, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T06:03

2022-07-19T06:03

2022-07-19T06:03

туризм

туризм

новости - туризм

армения

узбекистан

сербия

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Осенью может увеличиться спрос на зарубежные туры за иностранными банковскими картами, сообщает АТОР.Рост интереса к таким путешествиям подстегнет открытие сухопутных границ России с Финляндией, Латвией и Эстонией. Пока объем продаж этого вида путевок стабилен, в среднем туроператоры получают от 100 до 200 заявок в неделю, отмечают эксперты.Участники рынка добавляют, что сейчас клиентам не до "карточных туров" — их интересует пляжный отдых. Ближе к осени они будут востребованы у желающих провести зимние каникулы на европейских горнолыжных курортах.К тому же, в Армении и Узбекистане — странах, где россияне чаще всего оформляют "пластик", – сейчас очень жарко. Путешественники хотят дождаться комфортной погоды, чтобы попасть еще и на экскурсии.Стоимость тура за картой в Армению или Узбекистан начинается от 25 тысяч рублей. Авиаперелет, размещение в двухместном номере с завтраком на две-три ночи, трансферы по программе, медстраховка и помощь ассистента включены.Визит в Сербию обойдется дороже — от 1500 евро. Там придется провести не менее шести ночей, дважды посетив кредитную организацию.

https://ria.ru/20220614/puteshestviya-1794639806.html

армения

узбекистан

сербия

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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