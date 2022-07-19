https://ria.ru/20220719/provaydery-1803352443.html
Россиянам рассказали, какие данные о пользователях собирают провайдеры
Россиянам рассказали, какие данные о пользователях собирают провайдеры - РИА Новости, 19.07.2022
Россиянам рассказали, какие данные о пользователях собирают провайдеры
Провайдеры, поставляющие клиентам интернет-соединение, работают в рамках единой законодательной базы. Это означает, что по договору при подключении вас к... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T03:18
2022-07-19T03:18
2022-07-19T03:18
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Провайдеры, поставляющие клиентам интернет-соединение, работают в рамках единой законодательной базы. Это означает, что по договору при подключении вас к домашнему или мобильному интернету они должны выяснить ряд ваших персональных данных. Опасно ли это, рассказала агентству "Прайм" директор молодёжного техноковоркинга РТУ МИРЭА Светлана Деревлёва.Наиболее часто пользователей интересует, видит ли провайдер сайты, которые они посещают. Такая возможность действительно есть. “Однако ни один провайдер не отслеживает в режиме 24/7 ваши “следы” в Интернете. Такие данные хранятся в так называемых логах — они содержат URL и IP-адреса серверов, которые посещал пользователь”, - пояснила она.При этом по закону провайдер обязан в течение 30 дней хранить данные поисковых запросов клиентов и предоставлять доступ к ним государственным органам РФ, если возникнет необходимость, добавила адвокат. Но большая часть данных пользователей ни властям, ни провайдерам просто не интересна, заключила она.
https://ria.ru/20220707/internet-1800724869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, интернет
Россиянам рассказали, какие данные о пользователях собирают провайдеры
Эксперт Деревлёва: провайдеры 30 дней должны хранить данные поисковых запросов клиентов