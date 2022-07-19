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В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин - РИА Новости, 19.07.2022
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В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин
В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин - РИА Новости, 19.07.2022
В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения, что Китай пригласил лидеров четырех... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:53
2022-07-19T10:57
в мире
китай
евросоюз
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения, что Китай пригласил лидеров четырех европейских стран посетить Пекин в ноябре.Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленного источника сообщила, что китайская сторона направила приглашения лидерам Германии, Франции, Италии и Испании посетить в ноябре Пекин и лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, европейские страны на приглашения пока не ответили."Я не знаю, откуда они получили эту информацию. Это неправда", - заявил дипломат.Визиты на высшем уровне в Китае после начала пандемии коронавируса практически не проводились в связи с тем, что Пекин придерживается политики нулевой терпимости к вирусу и все личные контакты руководства страны из-за этого крайне ограничены. Исключением была церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, на которую приезжали лидеры России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Сингапура, принцесса Таиланда, генсек ООН и глава ВОЗ. Лидеры западных стран бойкотировали церемонию.
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в мире, китай, евросоюз
10:53 19.07.2022 (обновлено: 10:57 19.07.2022)
 
В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин

МИД Китая опроверг сообщения об отправке приглашений лидерам стран ЕС посетить Пекин

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения, что Китай пригласил лидеров четырех европейских стран посетить Пекин в ноябре.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленного источника сообщила, что китайская сторона направила приглашения лидерам Германии, Франции, Италии и Испании посетить в ноябре Пекин и лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, европейские страны на приглашения пока не ответили.
"Я не знаю, откуда они получили эту информацию. Это неправда", - заявил дипломат.
Визиты на высшем уровне в Китае после начала пандемии коронавируса практически не проводились в связи с тем, что Пекин придерживается политики нулевой терпимости к вирусу и все личные контакты руководства страны из-за этого крайне ограничены. Исключением была церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, на которую приезжали лидеры России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Сингапура, принцесса Таиланда, генсек ООН и глава ВОЗ. Лидеры западных стран бойкотировали церемонию.
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