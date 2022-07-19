https://ria.ru/20220719/priglasheniya-1803392469.html

В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин

В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин - РИА Новости, 19.07.2022

В Китае опровергли сообщения о приглашениях лидерам ЕС посетить Пекин

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения, что Китай пригласил лидеров четырех... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:53

2022-07-19T10:53

2022-07-19T10:57

в мире

китай

евросоюз

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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге во вторник опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения, что Китай пригласил лидеров четырех европейских стран посетить Пекин в ноябре.Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленного источника сообщила, что китайская сторона направила приглашения лидерам Германии, Франции, Италии и Испании посетить в ноябре Пекин и лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, европейские страны на приглашения пока не ответили."Я не знаю, откуда они получили эту информацию. Это неправда", - заявил дипломат.Визиты на высшем уровне в Китае после начала пандемии коронавируса практически не проводились в связи с тем, что Пекин придерживается политики нулевой терпимости к вирусу и все личные контакты руководства страны из-за этого крайне ограничены. Исключением была церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, на которую приезжали лидеры России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Сингапура, принцесса Таиланда, генсек ООН и глава ВОЗ. Лидеры западных стран бойкотировали церемонию.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803369191.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, евросоюз