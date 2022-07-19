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В заповеднике "Магаданский" вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2022
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В заповеднике "Магаданский" вспыхнул лесной пожар
В заповеднике "Магаданский" вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 19.07.2022
В заповеднике "Магаданский" вспыхнул лесной пожар
Порядка 400 гектаров леса горит на территории заповедника "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель Авиалесоохраны. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:04
2022-07-19T11:04
происшествия
охотское море
среднеканский район
россия
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МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Порядка 400 гектаров леса горит на территории заповедника "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель Авиалесоохраны."По последним данным, там горело около 400 гектаров леса, но площадь постоянно меняется. Пожар тушат. Горит лес между двумя реками, так что огонь дальше вряд ли распространится. На месте пять сотрудников заповедника и шестеро пожарных "Авиалесоохраны", - рассказал собеседник агентства.Всего, по данным минприроды Колымы, в регионе действует 11 лесных пожаров на общей площади более 43 тысяч гектаров.Заповедник "Магаданский" располагается на 883 817 гектарах в юго-восточной части Колымы, вблизи северного побережья Охотского моря, на территории Ольского и Среднеканского районов. Здесь имеется репродуктивное лежбище сивуча (морской лев), занесенного в Красную книгу России, обитают краснокнижные белоплечий орлан, чирок-клоктун, малый тундровый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кроншнеп дальневосточный, филин обыкновенный и рыбный филин.
https://ria.ru/20220705/pozhar-1800264574.html
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охотское море
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происшествия, охотское море, среднеканский район, россия
11:04 19.07.2022
 
В заповеднике "Магаданский" вспыхнул лесной пожар

В заповеднике "Магаданский" загорелось около 400 гектаров леса

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 19 июл – РИА Новости. Порядка 400 гектаров леса горит на территории заповедника "Магаданский", сообщил РИА Новости представитель Авиалесоохраны.
"По последним данным, там горело около 400 гектаров леса, но площадь постоянно меняется. Пожар тушат. Горит лес между двумя реками, так что огонь дальше вряд ли распространится. На месте пять сотрудников заповедника и шестеро пожарных "Авиалесоохраны", - рассказал собеседник агентства.
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Всего, по данным минприроды Колымы, в регионе действует 11 лесных пожаров на общей площади более 43 тысяч гектаров.
Заповедник "Магаданский" располагается на 883 817 гектарах в юго-восточной части Колымы, вблизи северного побережья Охотского моря, на территории Ольского и Среднеканского районов. Здесь имеется репродуктивное лежбище сивуча (морской лев), занесенного в Красную книгу России, обитают краснокнижные белоплечий орлан, чирок-клоктун, малый тундровый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кроншнеп дальневосточный, филин обыкновенный и рыбный филин.
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