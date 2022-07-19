https://ria.ru/20220719/pogibshie-1803421232.html

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных - РИА Новости, 19.07.2022

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных

В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45", сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:36

2022-07-19T12:36

2022-07-19T15:57

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45", сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов."У нас произошел обмен телами погибших "45 на 45". Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского долго не давал согласия на обмен. Это все убитые на Мариупольском направлении", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также контролируют Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787427901.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр