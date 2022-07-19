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В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных - РИА Новости, 19.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/pogibshie-1803421232.html
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных - РИА Новости, 19.07.2022
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных
В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45", сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:36
2022-07-19T15:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45", сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов."У нас произошел обмен телами погибших "45 на 45". Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского долго не давал согласия на обмен. Это все убитые на Мариупольском направлении", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также контролируют Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220507/pogibshie-1787427901.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:36 19.07.2022 (обновлено: 15:57 19.07.2022)
 
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45", сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.
"У нас произошел обмен телами погибших "45 на 45". Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского долго не давал согласия на обмен. Это все убитые на Мариупольском направлении", — сказал он.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 19:35Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что прошла первая взаимная передача тел погибших военных
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также контролируют Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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