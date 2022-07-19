https://ria.ru/20220719/podtoplenie-1803480649.html

Вода ушла из приюта для животных в Приморье

Вода ушла из приюта для животных в Приморье - РИА Новости, 19.07.2022

Вода ушла из приюта для животных в Приморье

Вода ушла из приюта для бездомных животных с 700-ми собаками, расположенного в Никольске под Уссурийском Приморского края, который подтопило после ливней,... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T15:37

2022-07-19T15:37

2022-07-19T16:08

происшествия

приморский край

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл - РИА Новости. Вода ушла из приюта для бездомных животных с 700-ми собаками, расположенного в Никольске под Уссурийском Приморского края, который подтопило после ливней, сообщила РИА Новости председатель НКО "Открой своё сердце" Ирина Мудрова.В Приморье из-за ливней около 100 участков дорог размыло или затопило, ряд мостов поврежден, проезда нет к селам Маргаритово, Моряк-Рыболов, Михайловка, Фурманово. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В крае, по данным на вторник, подтоплено 18 домов и более 500 приусадебных участков. На 34 дорогах фиксируется 78 переливов. На утро вторника света не было в пяти селах. В Приморье введен режим ЧС. В понедельник режим ЧС ввели в Уссурийске."Да, вода ушла...из приюта. Все (собаки) живы, мы старались...Начальство было городское и местное, решали (что делать), бульдозер пригнали и помогли (отвести воду - ред.)", - сказала Мудрова.В понедельник она сообщала РИА Новости, что приют "Открой своё сердце", в котором находится около 700 собак, подтопило после ливней. Собаки метались, стараясь отыскать кусочки "суши", но вода была везде. Животные сидели на будках, проход между рядом вольеров превратился в "реку". Частично намок и корм для животных, хотя большую часть успели убрать.

https://ria.ru/20220718/podtoplenie-1803287224.html

приморский край

уссурийск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, уссурийск