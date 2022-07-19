Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Китай потребует от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, так как подобный визит серьезно нарушит принцип "одного Китай", и тогда ответственность за все последствия будут нести исключительно США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее сообщалось, что Пелоси может посетить Тайвань в августе. Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
"Китай требует от США строгого соблюдения принципа "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, не организовывать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в случае, если США продолжат действовать по своему усмотрению, не считаясь с мнением Пекина, Китай непременно примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, и полную ответственность за все последствия будут нести США.
Чжао Лицзянь указал, что Китай уже многократно заявлял, что любые официальные контакты представителей США и Тайваня неприемлемы, и в случае, если Пелоси действительно посетит остров, это станет нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, нанесет значительный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно повлияет на политическую основу отношений Пекина и Вашингтона, а также направит ложный сигнал силам, выступающим за независимость острова.
"Китай решительно выступает против этого", - добавил он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.