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Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 19.07.2022
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Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань
Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 19.07.2022
Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань
Китай потребует от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, так как подобный визит серьезно нарушит... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:35
2022-07-19T11:35
в мире
нэнси пелоси
китай
сша
тайвань
мид кнр
чжао лицзянь
конгресс сша
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ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Китай потребует от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, так как подобный визит серьезно нарушит принцип "одного Китай", и тогда ответственность за все последствия будут нести исключительно США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее сообщалось, что Пелоси может посетить Тайвань в августе. Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим."Китай требует от США строгого соблюдения принципа "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, не организовывать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что в случае, если США продолжат действовать по своему усмотрению, не считаясь с мнением Пекина, Китай непременно примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, и полную ответственность за все последствия будут нести США.Чжао Лицзянь указал, что Китай уже многократно заявлял, что любые официальные контакты представителей США и Тайваня неприемлемы, и в случае, если Пелоси действительно посетит остров, это станет нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, нанесет значительный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно повлияет на политическую основу отношений Пекина и Вашингтона, а также направит ложный сигнал силам, выступающим за независимость острова."Китай решительно выступает против этого", - добавил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220718/tayvan-1803298061.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, сша, тайвань, мид кнр, чжао лицзянь, конгресс сша
11:35 19.07.2022
 
Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Китай потребует от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, так как подобный визит серьезно нарушит принцип "одного Китай", и тогда ответственность за все последствия будут нести исключительно США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее сообщалось, что Пелоси может посетить Тайвань в августе. Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 18:07
Китай потребовал от США отозвать план по продаже оружия Тайваню
"Китай требует от США строгого соблюдения принципа "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, не организовывать визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прекратить любые официальные контакты с Тайванем и перестать создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в случае, если США продолжат действовать по своему усмотрению, не считаясь с мнением Пекина, Китай непременно примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, и полную ответственность за все последствия будут нести США.
Чжао Лицзянь указал, что Китай уже многократно заявлял, что любые официальные контакты представителей США и Тайваня неприемлемы, и в случае, если Пелоси действительно посетит остров, это станет нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, нанесет значительный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно повлияет на политическую основу отношений Пекина и Вашингтона, а также направит ложный сигнал силам, выступающим за независимость острова.
Военнослужащие армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 15:29
США хотят вооружить Тайвань для сдерживания Пекина, заявили в Китае
"Китай решительно выступает против этого", - добавил он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 18:45
СМИ: противостояние Запада и КНР по Тайваню обернется "кошмарным сценарием"
 
В миреНэнси ПелосиКитайСШАТайваньМИД КНРЧжао ЛицзяньКонгресс США
 
 
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