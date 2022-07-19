https://ria.ru/20220719/otnosheniya-1803356408.html

Посол России выразил надежду на развитие отношений с Колумбией

Посол России выразил надежду на развитие отношений с Колумбией - РИА Новости, 19.07.2022

Посол России выразил надежду на развитие отношений с Колумбией

Уходящая администрация Колумбии не совершала практических шагов для развития отношений с Россией, поэтому с приходом к власти в стране избранного президента... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T03:25

2022-07-19T03:25

2022-07-19T03:25

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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Уходящая администрация Колумбии не совершала практических шагов для развития отношений с Россией, поэтому с приходом к власти в стране избранного президента Густаво Петро связаны надежды на продвижение двусторонней повестки, заявил в интервью РИА Новости посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе.Официальные отношения России и Колумбии, установленные 87 лет назад, по словам Тавдумадзе, были в подавляющей массе конструктивными и дружественными, однако последний период внес в них "определенный негатив". Так, в декабре 2020 года колумбийская сторона потребовала выдворения двух сотрудников посольства РФ - это уникальный случай для всего региона Латинской Америки.Последний контакт на высоком уровне между Россией и Колумбией состоялся в 2019 году, когда РФ посетил бывший министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо. Помимо встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым и участия в мероприятиях Санкт-Петербургского экономического форума он провел седьмое заседание двусторонней межправительственной комиссии про торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Более чем за три года после последнего заседания мы, к сожалению, не увидели с колумбийской стороны активности в работе этой комиссии, несмотря на многократные напоминания, встречи не проводились даже в формате видеоконференций. Рассчитываем, что с приходом новой администрации эта структура, которая может служить важным инструментом в продвижении двусторонних инициатив, получит новый импульс", - отметил российский посол.С победой Густаво Петро на июньских выборах в Колумбии руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил. Смену правого политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента."В стране сейчас переходный период, передача властных полномочий - 20 июля состоится заседание вновь избранного конгресса Колумбии, а на 7 августа запланирована инаугурация. Есть определенные надежды, связанные с переменой власти и приходом нового избранного президента Густаво Петро. Надеемся, что мы сможем продвинуть двустороннюю повестку и развивать наши отношения на различных направлениях, включая политические контакты, торгово-экономические связи и такие важные направления как образование и культура", - заявил Тавдумадзе.

https://ria.ru/20220608/ekonomika-1794017121.html

https://ria.ru/20220519/svyazi-1789370583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, колумбия, россия