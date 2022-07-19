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Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
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Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД
Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022
Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД
Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем, заявил журналистам РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:25
2022-07-19T10:25
хулуси акар
владимир путин
турция
россия
украина
оон
в мире
сергей вершинин
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса."В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны", - сказал Вершинин.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796189841.html
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хулуси акар, владимир путин, турция, россия, украина, оон, в мире, сергей вершинин
10:25 19.07.2022
 
Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: отправка Киеву оружия судами для зерна невозможна

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
Машина выгружает зерно на ОАО Мелитопольский элеватор в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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В МИД призвали не политизировать вопрос экспорта зерна
"В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны", - сказал Вершинин.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Хулуси АкарВладимир ПутинТурцияРоссияУкраинаООНВ миреСергей Вершинин
 
 
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