https://ria.ru/20220719/oruzhie-1803384537.html

Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД

Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД - РИА Новости, 19.07.2022

Перевозка оружия судами для зерна невозможна, заявили в МИД

Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем, заявил журналистам РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:25

2022-07-19T10:25

2022-07-19T10:25

хулуси акар

владимир путин

турция

россия

украина

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в мире

сергей вершинин

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия считает неприемлемой перспективу отправки западных вооружений Киеву судами, которые, как ожидается, будут вывозить зерно Черным морем, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса."В принципиальном плане мы, конечно же, считаем невозможным использовать эти гуманитарные поставки для того, чтобы поставлять летальные вооружения западных стран (а их очень много) на Украину и которые дополнительно разжигают непримиримость украинской стороны", - сказал Вершинин.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220719/zerno-1803383141.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796189841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хулуси акар, владимир путин, турция, россия, украина, оон, в мире, сергей вершинин