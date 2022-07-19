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Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 19.07.2022
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Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 19.07.2022
Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса. РИА Новости, 19.07.2022
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса.По его словам, сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внесли пандемия коронавируса, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, рост инфляции, бедствия, указал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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россия, оон, украина, в мире
00:21 19.07.2022
 
Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Замглавы МИД Вершинин отверг обвинения Запада в адрес России в продовольственном кризисе

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
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ООН, 19 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса.
"Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем", - сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН.
По его словам, сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внесли пандемия коронавируса, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, рост инфляции, бедствия, указал он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 13:05
Продовольственный кризис в Африке спровоцирован Западом, заявил посол МИД
 
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