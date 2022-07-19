Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе
Замглавы МИД Вершинин отверг обвинения Запада в адрес России в продовольственном кризисе
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
ООН, 19 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса.
По его словам, сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внесли пандемия коронавируса, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, рост инфляции, бедствия, указал он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.