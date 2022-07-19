https://ria.ru/20220719/obvineniya-1803349772.html

Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе - РИА Новости, 19.07.2022

Вершинин отверг обвинения в адрес России в продовольственном кризисе

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T00:21

2022-07-19T00:21

2022-07-19T00:21

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ООН, 19 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг обвинения западных стран в адрес России в провоцировании глобального продовольственного кризиса.По его словам, сложности в обеспечении продовольственной безопасности стали частью макроэкономического кризиса, который складывался годами. Свою лепту внесли пандемия коронавируса, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, рост инфляции, бедствия, указал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, оон, украина, в мире