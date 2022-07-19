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ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/obstrely-1803424993.html
ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки
ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки - РИА Новости, 19.07.2022
ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки
Обстрелов Луганской Народной Республики за последние сутки не зафиксировано, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:43
2022-07-19T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Обстрелов Луганской Народной Республики за последние сутки не зафиксировано, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Прежде всего хочу сказать, что за эти сутки представители ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) не зафиксировали обстрелов по городам Луганской Народной Республики и это, конечно, положительный фактор", - сказал Марочко в эфире "Первого канала"."Лично я это связываю с указаниями генерального штаба и главнокомандующего о том, чтобы уничтожать все средства, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре и мы вчера слышали, как работало ВКС России, и это дало положительный эффект", - добавил офицер.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, указал, что приоритет - уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы и хранилищам с зерном.
https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
12:43 19.07.2022 (обновлено: 12:56 19.07.2022)
 
ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Обстрелов Луганской Народной Республики за последние сутки не зафиксировано, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Прежде всего хочу сказать, что за эти сутки представители ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) не зафиксировали обстрелов по городам Луганской Народной Республики и это, конечно, положительный фактор", - сказал Марочко в эфире "Первого канала".
"Лично я это связываю с указаниями генерального штаба и главнокомандующего о том, чтобы уничтожать все средства, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре и мы вчера слышали, как работало ВКС России, и это дало положительный эффект", - добавил офицер.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, указал, что приоритет - уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы и хранилищам с зерном.
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