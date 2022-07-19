https://ria.ru/20220719/obstrely-1803424993.html

ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки

ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки - РИА Новости, 19.07.2022

ВСУ не обстреливали территорию ЛНР за сутки

Обстрелов Луганской Народной Республики за последние сутки не зафиксировано, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:43

2022-07-19T12:43

2022-07-19T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Обстрелов Луганской Народной Республики за последние сутки не зафиксировано, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Прежде всего хочу сказать, что за эти сутки представители ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) не зафиксировали обстрелов по городам Луганской Народной Республики и это, конечно, положительный фактор", - сказал Марочко в эфире "Первого канала"."Лично я это связываю с указаниями генерального штаба и главнокомандующего о том, чтобы уничтожать все средства, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре и мы вчера слышали, как работало ВКС России, и это дало положительный эффект", - добавил офицер.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе инспекции группировки "Восток", выполняющей задачи на Украине, указал, что приоритет - уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы и хранилищам с зерном.

https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины