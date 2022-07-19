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Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 19.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска в 17.30 мск обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:03

2022-07-19T18:03

2022-07-19T18:17

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 мск обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Позже обстрелу подвергся и Петровский район Донецка, по нему войска Украины выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, украинские войска открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка, выпустив по нему пять мин калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о девяти обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр