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Украинские войска обстреляли Доломитное и Донецк - РИА Новости, 19.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/obstrel-1803518698.html
Украинские войска обстреляли Доломитное и Донецк
Украинские войска обстреляли Доломитное и Донецк - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Донецк
Украинские войска за 12 минут обстреляли Доломитное и два района Донецка, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T17:30
2022-07-19T17:30
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
в мире
нато
горловка
донбасс
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут обстреляли Доломитное и два района Донецка, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 16.22 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Доломитному войска Украины выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о шести обстрелах Доломитного со стороны украинских войск, в том числе применим снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. По Донецку открыли огонь семь раз, выпустив снаряды калибром 122 и 152 миллиметра, обстрелу подверглись разные районы города.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР, на территории которого находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803404916.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
горловка
донбасс
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донецк (днр), украина, донецкая народная республика, в мире, нато, горловка, донбасс
17:30 19.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Доломитное и Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Доломитному и Донецку 15 снарядов

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут обстреляли Доломитное и два района Донецка, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 16.22 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
07:04Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, по Доломитному войска Украины выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о шести обстрелах Доломитного со стороны украинских войск, в том числе применим снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. По Донецку открыли огонь семь раз, выпустив снаряды калибром 122 и 152 миллиметра, обстрелу подверглись разные районы города.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР, на территории которого находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ миреНАТОГорловкаДонбасс
 
 
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