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Украинские войска вновь обстреляли Докучаевск и Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Докучаевск и Донецк - РИА Новости, 19.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Докучаевск и Донецк
Украинские войска за пять минут вновь обстреляли населенный пункт Докучаевск и Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:38
2022-07-19T14:38
2022-07-19T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
докучаевск
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут вновь обстреляли населенный пункт Докучаевск и Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.02 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.07 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Докучаевска и четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220719/obstrely-1803451853.html
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в мире, донецк (днр), докучаевск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска вновь обстреляли Докучаевск и Донецк
В ДНР сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Докучаевск и Петровский район Донецка