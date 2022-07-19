https://ria.ru/20220719/lomakovka-1803400942.html

Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 19.07.2022

Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Село Ломаковка в Брянской области попало под артиллерийский обстрел украинских войск, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T11:27

2022-07-19T11:27

2022-07-19T12:48

специальная военная операция на украине

брянская область

украина

александр богомаз

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Село Ломаковка в Брянской области попало под артиллерийский обстрел украинских войск, сообщил глава региона Александр Богомаз."Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела есть внешние повреждения объектов, расположенных на АПП Ломаковка. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены четыре пролета линий электропередачи. В настоящее время в поселке отсутствует электричество", — написал он в Telegram-канале.Богомаз отметил, что, по предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли.Ранее в Брянской области под огонь ВСУ попало село Новые Юрковичи.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. Накануне украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Брянской области, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка. В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

брянская область, украина, александр богомаз