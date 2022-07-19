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Официальный курс доллара на среду опустился ниже 56 рублей
Официальный курс доллара на среду опустился ниже 56 рублей - РИА Новости, 19.07.2022
Официальный курс доллара на среду опустился ниже 56 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,1246 рубля - до 55,437 рубля, курс евро - на 70,63 копейки, до 56,4463 рубля,... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:06
2022-07-19T16:06
2022-07-19T16:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,1246 рубля - до 55,437 рубля, курс евро - на 70,63 копейки, до 56,4463 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф)
16:06 19.07.2022 (обновлено: 16:07 19.07.2022)
Официальный курс доллара на среду опустился ниже 56 рублей
Официальный курс доллара на среду опустился ниже 56 рублей, евро — 57 рублей