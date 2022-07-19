https://ria.ru/20220719/kostin-1803468190.html

Глава ВТБ: надеюсь, западные банкиры "ответят" на обвинения Украины

Глава ВТБ: надеюсь, западные банкиры "ответят" на обвинения Украины - РИА Новости, 19.07.2022

Глава ВТБ: надеюсь, западные банкиры "ответят" на обвинения Украины

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что руководство западных банков могут "ответить" на обвинения Украины в якобы поддержке России стабильной профессиональной... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:48

2022-07-19T14:48

2022-07-19T14:48

втб

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что руководство западных банков могут "ответить" на обвинения Украины в якобы поддержке России стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства.Как сообщали западные СМИ, правительство Украины ранее потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с Россией в сфере торговли нефтью. Письмо об этом советник президента Украины Олег Устенко направил в американские JPMorgan Chase, Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole."К составу "преступлений", рассматривать которые украинский чиновник требует в Международном уголовном суде, также отнесены сделки с акциями ряда российских финансовых и нефтегазовых компаний. Наказание, которым уже сейчас грозят банкирам, - отстранение от послевоенного восстановления Украины. JPMorgan заодно упрекают и в "низкокачественном анализе" рынка нефти и использовании слова "кризис" при описании ситуации на Украине. Их поучают лучше считать и выражаться", - отметил Костин в колонке, распространенной пресс-службой банка ВТБ.По его словам, оголтелость украинских власть предержащих по отношению к своим "друзьям" не удивляет."Но удивлять не перестают спокойствие и терпимость, с которыми к таким выпадам относится "коллективный Запад". Может быть, это терпение объясняется их чувством неловкости за сложившуюся ситуацию", - сказал президент ВТБ.По словам Костина, на протяжении 25 лет ему пришлось тесно сотрудничать со многими главами крупнейших западных финансовых структур – JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank и др.При этом глава российского банка отмечает высокий профессионализм, деловые качества руководства западных финансовых институтов, хорошие личные отношения. "Многочисленные совместные проекты и сделки с западными партнерами, разноформатные встречи и дружеское общение с ними, совместно пережитые и переживаемые ups and downs в деловых и личных отношениях — все это дало мне возможность хорошо узнать коллег, увидеть их деловые и жизненные принципы. Это люди переговоров, не ультиматумов. Сторонники баланса, не крайностей", - заявил Костин."Надеюсь, западные банкиры чувство неловкости испытывать не будут и "ответят" на обвинения в свой адрес стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства", - считает глава банка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/aktivy-1803460286.html

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Алёна Пава

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