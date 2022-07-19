https://ria.ru/20220719/kostin-1803468190.html
Глава ВТБ: надеюсь, западные банкиры "ответят" на обвинения Украины
Глава ВТБ: надеюсь, западные банкиры "ответят" на обвинения Украины - РИА Новости, 19.07.2022
Глава ВТБ: надеюсь, западные банкиры "ответят" на обвинения Украины
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что руководство западных банков могут "ответить" на обвинения Украины в якобы поддержке России стабильной профессиональной... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:48
2022-07-19T14:48
2022-07-19T14:48
втб
андрей костин (банкир)
новости компаний - экономика
экономика
украина
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санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что руководство западных банков могут "ответить" на обвинения Украины в якобы поддержке России стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства.Как сообщали западные СМИ, правительство Украины ранее потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с Россией в сфере торговли нефтью. Письмо об этом советник президента Украины Олег Устенко направил в американские JPMorgan Chase, Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole."К составу "преступлений", рассматривать которые украинский чиновник требует в Международном уголовном суде, также отнесены сделки с акциями ряда российских финансовых и нефтегазовых компаний. Наказание, которым уже сейчас грозят банкирам, - отстранение от послевоенного восстановления Украины. JPMorgan заодно упрекают и в "низкокачественном анализе" рынка нефти и использовании слова "кризис" при описании ситуации на Украине. Их поучают лучше считать и выражаться", - отметил Костин в колонке, распространенной пресс-службой банка ВТБ.По его словам, оголтелость украинских власть предержащих по отношению к своим "друзьям" не удивляет."Но удивлять не перестают спокойствие и терпимость, с которыми к таким выпадам относится "коллективный Запад". Может быть, это терпение объясняется их чувством неловкости за сложившуюся ситуацию", - сказал президент ВТБ.По словам Костина, на протяжении 25 лет ему пришлось тесно сотрудничать со многими главами крупнейших западных финансовых структур – JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank и др.При этом глава российского банка отмечает высокий профессионализм, деловые качества руководства западных финансовых институтов, хорошие личные отношения. "Многочисленные совместные проекты и сделки с западными партнерами, разноформатные встречи и дружеское общение с ними, совместно пережитые и переживаемые ups and downs в деловых и личных отношениях — все это дало мне возможность хорошо узнать коллег, увидеть их деловые и жизненные принципы. Это люди переговоров, не ультиматумов. Сторонники баланса, не крайностей", - заявил Костин."Надеюсь, западные банкиры чувство неловкости испытывать не будут и "ответят" на обвинения в свой адрес стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства", - считает глава банка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/aktivy-1803460286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, андрей костин (банкир), новости компаний - экономика, экономика, украина, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
МОСКВА, 19 июля – РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что руководство западных банков могут "ответить" на обвинения Украины в якобы поддержке России стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства.
Как сообщали западные СМИ, правительство Украины
ранее потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с Россией
в сфере торговли нефтью. Письмо об этом советник президента Украины Олег Устенко
направил в американские JPMorgan Chase, Citigroup
, британскую HSBC
и французскую Credit Agricole
.
"К составу "преступлений", рассматривать которые украинский чиновник требует в Международном уголовном суде
, также отнесены сделки с акциями ряда российских финансовых и нефтегазовых компаний. Наказание, которым уже сейчас грозят банкирам, - отстранение от послевоенного восстановления Украины. JPMorgan заодно упрекают и в "низкокачественном анализе" рынка нефти и использовании слова "кризис" при описании ситуации на Украине. Их поучают лучше считать и выражаться",
- отметил Костин в колонке, распространенной пресс-службой банка ВТБ
.
По его словам, оголтелость украинских власть предержащих по отношению к своим "друзьям" не удивляет.
"Но удивлять не перестают спокойствие и терпимость, с которыми к таким выпадам относится "коллективный Запад". Может быть, это терпение объясняется их чувством неловкости за сложившуюся ситуацию", - сказал президент ВТБ.
По словам Костина, на протяжении 25 лет ему пришлось тесно сотрудничать со многими главами крупнейших западных финансовых структур – JPMorgan, Bank of America
, Citigroup, Deutsche Bank
и др.
"Встречаться и работать с ними приходилось регулярно по официальным и неформальным поводам, на открытых и непубличных площадках — будь то ежегодное участие в течение 25 лет в дебатах Давосского форума или периодические, полугодовые, профессиональные дискуссии в клубе европейских банкиров. Встречи с европейскими коллегами всегда касались профессиональных, не политических тем. После 2014 года, когда геополитика стала играть доминирующую роль в определении перспектив экономического развития, тема соответствующих рисков стала центральной в повестке многих международных мероприятий", - добавил он.
При этом глава российского банка отмечает высокий профессионализм, деловые качества руководства западных финансовых институтов, хорошие личные отношения. "Многочисленные совместные проекты и сделки с западными партнерами, разноформатные встречи и дружеское общение с ними, совместно пережитые и переживаемые ups and downs в деловых и личных отношениях — все это дало мне возможность хорошо узнать коллег, увидеть их деловые и жизненные принципы. Это люди переговоров, не ультиматумов. Сторонники баланса, не крайностей", - заявил Костин.
"Надеюсь, западные банкиры чувство неловкости испытывать не будут и "ответят" на обвинения в свой адрес стабильной профессиональной работой в рамках международного и внутреннего законодательства", - считает глава банка.