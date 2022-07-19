https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803412754.html

Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора

Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора - РИА Новости, 19.07.2022

Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора

Эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов "омикрона", находится на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:19

2022-07-19T12:19

2022-07-19T12:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов "омикрона", находится на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, в связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" наблюдается рост выявленных случаев COVID-19. При этом заболевание, вызванное подвариантами, чаще всего протекает в легкой форме."Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма "омикрон", находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220713/covid-19-1802091150.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19