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Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора - РИА Новости, 19.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803412754.html
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора - РИА Новости, 19.07.2022
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора
Эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов "омикрона", находится на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:19
2022-07-19T12:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов "омикрона", находится на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, в связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" наблюдается рост выявленных случаев COVID-19. При этом заболевание, вызванное подвариантами, чаще всего протекает в легкой форме."Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма "омикрон", находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
12:19 19.07.2022
 
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора

Роспотребнадзор контролирует эпидситуацию с COVID-19 в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов "омикрона", находится на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, в связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" наблюдается рост выявленных случаев COVID-19. При этом заболевание, вызванное подвариантами, чаще всего протекает в легкой форме.
"Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма "омикрон", находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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