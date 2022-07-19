https://ria.ru/20220719/koronavirus-1803412754.html
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора - РИА Новости, 19.07.2022
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора
Эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов "омикрона", находится на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:19
2022-07-19T12:19
2022-07-19T12:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Эпидситуация в России по COVID-19, в том числе в части распространения новых вариантов "омикрона", находится на контроле, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, в связи с распространением новых подвариантов штамма "омикрон" наблюдается рост выявленных случаев COVID-19. При этом заболевание, вызванное подвариантами, чаще всего протекает в легкой форме."Эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма "омикрон", находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220713/covid-19-1802091150.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Ситуация с COVID-19 в России находится на контроле Роспотребнадзора
Роспотребнадзор контролирует эпидситуацию с COVID-19 в России