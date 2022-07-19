https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803496673.html
В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию в еврозоне
В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию в еврозоне - РИА Новости, 19.07.2022
В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию в еврозоне
Годовая инфляция в Эстонии по итогам июня достигла 22% и стала самой высокой в еврозоне, об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T16:27
2022-07-19T16:27
2022-07-19T16:28
экономика
эстония
инфляция
прибалтика
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Эстонии по итогам июня достигла 22% и стала самой высокой в еврозоне, об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat."Уровень годовой инфляции по итогам июня в Эстонии составил 22%, далее идут Литва - 20,5% и Латвия — 19,2%. Самая низкая инфляция была на Мальте – 6,1% и во Франции – 6,5%", - говорится в сообщении Eurostat.В целом по еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6%, тогда как в мае этот показатель составлял 8,1%. В июне прошлого года инфляция в еврозоне составляла 1,9%.По данным экспертов, такие показатели стали следствием роста цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.
https://ria.ru/20220714/inflyatsiya-1802388629.html
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экономика, эстония, инфляция, прибалтика
16:27 19.07.2022 (обновлено: 16:28 19.07.2022)
В Эстонии зафиксировали самую высокую годовую инфляцию в еврозоне
Eurostat: годовая инфляция в Эстонии по итогам июня стала самой высокой в еврозоне