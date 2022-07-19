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Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента - РИА Новости, 19.07.2022
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Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента
Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента - РИА Новости, 19.07.2022
Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:16
2022-07-19T12:16
инфляция
в мире
экономика
евросоюз
евростат
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.Годом ранее в июне в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,9% годовых.Только за июнь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.
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инфляция, в мире, экономика, евросоюз, евростат
12:16 19.07.2022
 
Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам июня ускорилась до рекордных 8,6 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
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Годом ранее в июне в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,9% годовых.
Только за июнь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.
Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.
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