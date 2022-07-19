https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803411629.html
Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента
Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента - РИА Новости, 19.07.2022
Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T12:16
2022-07-19T12:16
2022-07-19T12:16
инфляция
в мире
экономика
евросоюз
евростат
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.Годом ранее в июне в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,9% годовых.Только за июнь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.
https://ria.ru/20220719/dokhody-1803404690.html
https://ria.ru/20220719/krakh-1803358349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, в мире, экономика, евросоюз, евростат
Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам июня ускорилась до рекордных 8,6 процента