https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803411629.html

Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента

Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента - РИА Новости, 19.07.2022

Годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6 процента

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:16

2022-07-19T12:16

2022-07-19T12:16

инфляция

в мире

экономика

евросоюз

евростат

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.Годом ранее в июне в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,9% годовых.Только за июнь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,8%, как предполагали прогноз и предварительная оценка.Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 3,7% с 3,8%.

https://ria.ru/20220719/dokhody-1803404690.html

https://ria.ru/20220719/krakh-1803358349.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, в мире, экономика, евросоюз, евростат