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Приамурье в 2022 году выделило 108,5 миллиона рублей на гранты фермерам - РИА Новости, 19.07.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220719/granty-1803365904.html
Приамурье в 2022 году выделило 108,5 миллиона рублей на гранты фермерам
Приамурье в 2022 году выделило 108,5 миллиона рублей на гранты фермерам - РИА Новости, 19.07.2022
Приамурье в 2022 году выделило 108,5 миллиона рублей на гранты фермерам
Власти Амурской области в 2022 году выделили 108,5 миллиона рублей на гранты для местных фермеров, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T08:26
2022-07-19T08:26
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
красноярский край
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл - РИА Новости. Власти Амурской области в 2022 году выделили 108,5 миллиона рублей на гранты для местных фермеров, сообщает региональное правительство."В этом году на грантовую поддержку амурских фермеров мы направили более 100 миллионов рублей. Гранты выдаем по двум направлениям: на развитие уже имеющихся хозяйств и на запуск новых проектов. В первом случае размер помощи до 30 миллионов рублей и не более 70% затрат стоимости проекта. Такую поддержку от министерства сельского хозяйства области в этом году получили девять хозяйств", - приводятся в сообщении слова главы региона Василия Орлова.Он отметил, что получатели гранта "Агростартап" могут рассчитывать на помощь на сумму до 5 миллионов рублей, но не более 90% затрат стоимости проекта. Такую поддержку в этом году получили девять начинающих фермеров.Гранты помогают амурским хозяйствам увеличить поголовье скота и купить оборудование для содержания и кормления животных, заготовки кормов, выращивания сельскохозяйственных культур.Так, в 2018 году фермер из села Болдыревка Валентина Лисиченко получила грант в 3 миллиона рублей и купила девять нетелей и одного быка из племенного хозяйства Красноярского края. Предприниматель построила ферму на 20 голов, а также купила пресс-подборщик и трактор. До получения гранта у Лисиченко было три коровы, а сейчас уже 24.Фермер Татьяна Польгун в селе Поляна Серышевского района в 2018 году получила грант в 2,3 миллиона рублей - она купила девять коров и технику для заготовки сена. Теперь у нее 50 голов скота.Средства на гранты выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".Кроме того, региональные власти поддерживают сельхозтоваропроизводителей, выделяя субсидии на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другие.
https://realty.ria.ru/20220607/putin-1793735100.html
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экономика, василий орлов (губернатор), красноярский край, амурская область
08:26 19.07.2022
 
Приамурье в 2022 году выделило 108,5 миллиона рублей на гранты фермерам

Амурская область в 2022 году выделила 108,5 миллиона рублей на гранты фермерам

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл - РИА Новости. Власти Амурской области в 2022 году выделили 108,5 миллиона рублей на гранты для местных фермеров, сообщает региональное правительство.
"В этом году на грантовую поддержку амурских фермеров мы направили более 100 миллионов рублей. Гранты выдаем по двум направлениям: на развитие уже имеющихся хозяйств и на запуск новых проектов. В первом случае размер помощи до 30 миллионов рублей и не более 70% затрат стоимости проекта. Такую поддержку от министерства сельского хозяйства области в этом году получили девять хозяйств", - приводятся в сообщении слова главы региона Василия Орлова.
Он отметил, что получатели гранта "Агростартап" могут рассчитывать на помощь на сумму до 5 миллионов рублей, но не более 90% затрат стоимости проекта. Такую поддержку в этом году получили девять начинающих фермеров.
Гранты помогают амурским хозяйствам увеличить поголовье скота и купить оборудование для содержания и кормления животных, заготовки кормов, выращивания сельскохозяйственных культур.
Так, в 2018 году фермер из села Болдыревка Валентина Лисиченко получила грант в 3 миллиона рублей и купила девять нетелей и одного быка из племенного хозяйства Красноярского края. Предприниматель построила ферму на 20 голов, а также купила пресс-подборщик и трактор. До получения гранта у Лисиченко было три коровы, а сейчас уже 24.
Фермер Татьяна Польгун в селе Поляна Серышевского района в 2018 году получила грант в 2,3 миллиона рублей - она купила девять коров и технику для заготовки сена. Теперь у нее 50 голов скота.
Средства на гранты выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".
Кроме того, региональные власти поддерживают сельхозтоваропроизводителей, выделяя субсидии на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другие.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 14:09
Путин: в сельском хозяйстве и строительстве наблюдается позитивная динамика
 
Амурская областьЭкономикаВасилий Орлов (губернатор)Красноярский крайАмурская область
 
 
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