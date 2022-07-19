https://ria.ru/20220719/gazoprovod-1803530880.html

В Запорожской области проложат газопровод Бердянск — Мелитополь

В Запорожской области проложат газопровод Бердянск — Мелитополь - РИА Новости, 19.07.2022

В Запорожской области проложат газопровод Бердянск — Мелитополь

Трубопровод Бердянск — Мелитополь, который проложат в Запорожской области, позволит запитать оставшиеся без газа из-за действий Киева населенные пункты, сообщил РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T18:13

2022-07-19T18:13

2022-07-19T19:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

мелитополь

бердянск

украина

марат хуснуллин

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Трубопровод Бердянск — Мелитополь, который проложат в Запорожской области, позволит запитать оставшиеся без газа из-за действий Киева населенные пункты, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Украинская сторона ранее отключила газоснабжение региона. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно подготовить решение этой проблемы."После отключения освобожденных территорий Запорожской области от газоснабжения со стороны сопредельных территорий Украины принято решение запитать северо-западную часть области посредством газовой трубы Бердянск — Мелитополь", — написал Балицкий в Telegram-канале.По его словам, установочные сроки прокладки нового газопровода в соответствии с проектно-сметной документацией — полтора месяца.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220718/zaporozhe-1803336551.html

запорожская область

мелитополь

бердянск

украина

россия

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запорожская область, мелитополь, бердянск, украина, марат хуснуллин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евгений балицкий