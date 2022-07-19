Во Франции призвали экономить электроэнергию
Во Франции призвали активировать все рычаги замещения газа из России и экономить энергию
Линии электропередачи. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила о необходимости активировать все рычаги замещения газа из РФ на случай прекращения его поставок и экономить электроэнергию.
"Да, если мы будем действовать на опережение…Необходимо иметь замену поставкам российского газа. Мы должны активировать все рычаги замещения и производства, и с другой стороны - мы должны экономить энергию", - сказала министр в эфире радиостанции Europe 1 в ответ на вопрос о том, сможет ли Европа обойтись без российского газа в случае прекращения его поставок.
Ранее президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна подготовиться к жесткому сценарию на случай, если Россия прекратит поставки газа.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.