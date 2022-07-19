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Во Франции призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 19.07.2022
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Во Франции призвали экономить электроэнергию
Во Франции призвали экономить электроэнергию - РИА Новости, 19.07.2022
Во Франции призвали экономить электроэнергию
Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила о необходимости активировать все рычаги замещения газа из РФ на случай прекращения его... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:03
2022-07-19T10:03
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
франция
европа
siemens
северный поток
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила о необходимости активировать все рычаги замещения газа из РФ на случай прекращения его поставок и экономить электроэнергию."Да, если мы будем действовать на опережение…Необходимо иметь замену поставкам российского газа. Мы должны активировать все рычаги замещения и производства, и с другой стороны - мы должны экономить энергию", - сказала министр в эфире радиостанции Europe 1 в ответ на вопрос о том, сможет ли Европа обойтись без российского газа в случае прекращения его поставок.Она отметила, что Франция уже приняла решение о ряде жёстких мер, в том числе по заполняемости газовых хранилищ до 100% и установке нового плавучего терминала по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр.Ранее президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна подготовиться к жесткому сценарию на случай, если Россия прекратит поставки газа.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220719/gaz-1803360405.html
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эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, франция, европа, siemens, северный поток, санкции в отношении россии, в мире
10:03 19.07.2022
 
Во Франции призвали экономить электроэнергию

Во Франции призвали активировать все рычаги замещения газа из России и экономить энергию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередачи. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила о необходимости активировать все рычаги замещения газа из РФ на случай прекращения его поставок и экономить электроэнергию.
"Да, если мы будем действовать на опережение…Необходимо иметь замену поставкам российского газа. Мы должны активировать все рычаги замещения и производства, и с другой стороны - мы должны экономить энергию", - сказала министр в эфире радиостанции Europe 1 в ответ на вопрос о том, сможет ли Европа обойтись без российского газа в случае прекращения его поставок.
Она отметила, что Франция уже приняла решение о ряде жёстких мер, в том числе по заполняемости газовых хранилищ до 100% и установке нового плавучего терминала по приему сжиженного природного газа в порту города Гавр.
Ранее президент республики Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна подготовиться к жесткому сценарию на случай, если Россия прекратит поставки газа.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Эксперт: возобновление работы "Северного потока" может снизить цены на газ
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:08
Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки
 
Эммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияФранцияЕвропаSiemensСеверный потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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