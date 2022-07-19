https://ria.ru/20220719/evakuatsiya-1803584527.html

Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации

Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022

Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации

Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил во вторник на брифинге... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T22:25

2022-07-19T22:25

2022-07-19T22:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на препятствия, создаваемые украинскими властями, без их участия за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 23 761 человек, в том числе 3 964 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 2 691 833 человека, из которых 426 686 - дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли около 433 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803404916.html

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украина

донбасс

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россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире