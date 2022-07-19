Рейтинг@Mail.ru
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220719/evakuatsiya-1803584527.html
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации - РИА Новости, 19.07.2022
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации
Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил во вторник на брифинге... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T22:25
2022-07-19T22:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785708596_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_724833de4da0a582c93887d0a96e114c.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на препятствия, создаваемые украинскими властями, без их участия за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 23 761 человек, в том числе 3 964 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 2 691 833 человека, из которых 426 686 - дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли около 433 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220719/spetsoperatsiya-1803404916.html
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785708596_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_90dda24358f94c3399b796f7831cfe70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
22:25 19.07.2022
 
Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из районов спецоперации

Минобороны: Россия эвакуировала около 2,7 миллиона человек из опасных районов спецоперации

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди на одной из улиц в Мариуполе
Люди на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Люди на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия несмотря на противодействие киевских властей эвакуировала с территории Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,7 миллиона человек, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на препятствия, создаваемые украинскими властями, без их участия за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 23 761 человек, в том числе 3 964 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - 2 691 833 человека, из которых 426 686 - дети", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли около 433 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала