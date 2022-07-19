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Реальные доходы британцев упали на рекордные 2,8 процента - РИА Новости, 19.07.2022
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Реальные доходы британцев упали на рекордные 2,8 процента
Реальные доходы британцев упали на рекордные 2,8 процента - РИА Новости, 19.07.2022
Реальные доходы британцев упали на рекордные 2,8 процента
Реальные доходы жителей Великобритании упали почти на 3%, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, сообщило во вторник Бюро национальной... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T11:45
2022-07-19T11:45
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Реальные доходы жителей Великобритании упали почти на 3%, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, сообщило во вторник Бюро национальной статистики Великобритании (ONS)."На фоне недавнего роста инфляции зарплата явно падает в реальном выражении с учётом премий и без… Без учета премий реальная заработная плата падает быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений с 2001 года", - приводятся в Twitter ведомства слова главы департамента по статистике рынка труда и домохозяйств Дэвида Фримана.По данным исследования, регулярные зарплаты в реальном выражении упали на 2,8% в период с марта по май 2022 года.При этом общая заработная плата, включающая премии, увеличилась на 6,2%, однако в реальном выражении она упала на 0,9% с учётом инфляции.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
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экономика, великобритания, украина, россия
11:45 19.07.2022
 
Реальные доходы британцев упали на рекордные 2,8 процента

ONS: реальные доходы британцев упали на рекордные 2,8 процента на фоне инфляции

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Реальные доходы жителей Великобритании упали почти на 3%, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, сообщило во вторник Бюро национальной статистики Великобритании (ONS).
"На фоне недавнего роста инфляции зарплата явно падает в реальном выражении с учётом премий и без… Без учета премий реальная заработная плата падает быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений с 2001 года", - приводятся в Twitter ведомства слова главы департамента по статистике рынка труда и домохозяйств Дэвида Фримана.
По данным исследования, регулярные зарплаты в реальном выражении упали на 2,8% в период с марта по май 2022 года.
При этом общая заработная плата, включающая премии, увеличилась на 6,2%, однако в реальном выражении она упала на 0,9% с учётом инфляции.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
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