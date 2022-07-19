https://ria.ru/20220719/dnr-1803388965.html

В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан

В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан - РИА Новости, 19.07.2022

В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан

За 153 дня эскалации в Донецкой народной республике погибло 258 мирных граждан, 2706 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:42

2022-07-19T10:42

2022-07-19T10:56

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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. За 153 дня эскалации в Донецкой народной республике погибло 258 мирных граждан, 2706 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 153 дня эскалации погибли 258 гражданских лиц, в т.ч. 16 детей. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1211 гражданских лиц, в т.ч. 93 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1495 гражданских лиц, в т.ч. 83 ребенка. Всего: 2706 в том числе детей – 176", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот период представительством зафиксировано 6153 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5824. Всего противником выпущено 51364 боеприпаса различного калибра, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220719/sbu-1803371967.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр