https://ria.ru/20220719/dnr-1803388965.html
В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан
В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан - РИА Новости, 19.07.2022
В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан
За 153 дня эскалации в Донецкой народной республике погибло 258 мирных граждан, 2706 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:42
2022-07-19T10:42
2022-07-19T10:56
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. За 153 дня эскалации в Донецкой народной республике погибло 258 мирных граждан, 2706 получили ранения, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 153 дня эскалации погибли 258 гражданских лиц, в т.ч. 16 детей. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1211 гражданских лиц, в т.ч. 93 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1495 гражданских лиц, в т.ч. 83 ребенка. Всего: 2706 в том числе детей – 176", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот период представительством зафиксировано 6153 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5824. Всего противником выпущено 51364 боеприпаса различного калибра, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220719/sbu-1803371967.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днр
10:42 19.07.2022 (обновлено: 10:56 19.07.2022)
В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан
В ДНР за 153 дня эскалации погибли 258 мирных граждан, более 2,7 тысячи ранены