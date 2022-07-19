https://ria.ru/20220719/diplomatiya-1803590084.html

Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией

Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией - РИА Новости, 19.07.2022

Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T23:18

2022-07-19T23:18

2022-07-19T23:38

россия

турция

иран

в мире

сирия

владимир путин

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ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами."Государства "тройки" (Россия, Иран и Турция - ред.) разделяют мнение, что полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И, естественно, при неукоснительном соблюдении основополагающих принципов уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - сказал Путин по итогам трехсторонней встречи государств - гарантов "астанинского" процесса.Он добавил, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы без навязывания извне каких-либо "готовых рецептов или моделей".Россия, Иран и Турция подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами, на основе резолюции СБ ООН 2254, говорится в итоговом совместном заявлении лидеров "астанинской тройки".

https://ria.ru/20220719/siriya-1803587247.html

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турция

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россия, турция, иран, в мире, сирия, владимир путин