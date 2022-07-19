Рейтинг@Mail.ru
Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220719/diplomatiya-1803590084.html
Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией
Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией - РИА Новости, 19.07.2022
Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T23:18
2022-07-19T23:38
россия
турция
иран
в мире
сирия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602011904_0:378:2017:1512_1920x0_80_0_0_f127652464276c099350492326b9082e.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами."Государства "тройки" (Россия, Иран и Турция - ред.) разделяют мнение, что полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И, естественно, при неукоснительном соблюдении основополагающих принципов уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - сказал Путин по итогам трехсторонней встречи государств - гарантов "астанинского" процесса.Он добавил, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы без навязывания извне каких-либо "готовых рецептов или моделей".Россия, Иран и Турция подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами, на основе резолюции СБ ООН 2254, говорится в итоговом совместном заявлении лидеров "астанинской тройки".
https://ria.ru/20220719/siriya-1803587247.html
россия
турция
иран
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602011904_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_d12e80c3207ef2ea2d4e415779c8e6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, иран, в мире, сирия, владимир путин
23:18 19.07.2022 (обновлено: 23:38 19.07.2022)
 
Россия, Турция и Иран заявили, что кризис в Сирии нужно решать дипломатией

Россия, Турция и Иран согласились, что сирийский кризис можно решить только дипломатией

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Сирийский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами.
"Государства "тройки" (Россия, Иран и Турция - ред.) разделяют мнение, что полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И, естественно, при неукоснительном соблюдении основополагающих принципов уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - сказал Путин по итогам трехсторонней встречи государств - гарантов "астанинского" процесса.
Он добавил, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы без навязывания извне каких-либо "готовых рецептов или моделей".
Россия, Иран и Турция подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами, на основе резолюции СБ ООН 2254, говорится в итоговом совместном заявлении лидеров "астанинской тройки".
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
22:50
Власти Сирии вернули контроль над большей частью страны, заявил Путин
 
РоссияТурцияИранВ миреСирияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала