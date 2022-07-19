https://ria.ru/20220719/dagomys-1803557403.html
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке - РИА Новости, 19.07.2022
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке
Дождь в Лазаревском районе Сочи спровоцировал подъем уровня воды в реке Восточный Дагомыс, который приблизился к опасной отметке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:00
2022-07-19T20:00
2022-07-19T20:00
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Дождь в Лазаревском районе Сочи спровоцировал подъем уровня воды в реке Восточный Дагомыс, который приблизился к опасной отметке, сообщает пресс-служба администрации города.По прогнозам синоптиков, в Сочи пройдут дожди в ближайшие два дня."Из-за залпового дождя в районе Дагомыса Лазаревского района уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке. В связи с этим были включены сиренно-речевые установки", - говорится в сообщении.Сообщается, что о неблагоприятных погодных условиях предупреждают экипажи ДПС и ППС. "В настоящее время отмечается снижение уровня воды в реке. Под руководством главы города работает оперативный штаб. Силы и средства по устранению последствий стихии находятся в режиме повышенной готовности", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220719/asfalt-1803457697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, погода, происшествия, краснодарский край
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке из-за дождя в Сочи