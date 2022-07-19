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Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке - РИА Новости, 19.07.2022
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Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке - РИА Новости, 19.07.2022
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке
Дождь в Лазаревском районе Сочи спровоцировал подъем уровня воды в реке Восточный Дагомыс, который приблизился к опасной отметке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T20:00
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сочи
россия
погода
происшествия
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СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Дождь в Лазаревском районе Сочи спровоцировал подъем уровня воды в реке Восточный Дагомыс, который приблизился к опасной отметке, сообщает пресс-служба администрации города.По прогнозам синоптиков, в Сочи пройдут дожди в ближайшие два дня."Из-за залпового дождя в районе Дагомыса Лазаревского района уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке. В связи с этим были включены сиренно-речевые установки", - говорится в сообщении.Сообщается, что о неблагоприятных погодных условиях предупреждают экипажи ДПС и ППС. "В настоящее время отмечается снижение уровня воды в реке. Под руководством главы города работает оперативный штаб. Силы и средства по устранению последствий стихии находятся в режиме повышенной готовности", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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сочи, россия, погода, происшествия, краснодарский край
20:00 19.07.2022
 
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке из-за дождя в Сочи

© Фото : Администрация города СочиПовышение уровня воды в реке Восточный Дагомыс в Сочи
Повышение уровня воды в реке Восточный Дагомыс в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Администрация города Сочи
Повышение уровня воды в реке Восточный Дагомыс в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Дождь в Лазаревском районе Сочи спровоцировал подъем уровня воды в реке Восточный Дагомыс, который приблизился к опасной отметке, сообщает пресс-служба администрации города.
По прогнозам синоптиков, в Сочи пройдут дожди в ближайшие два дня.
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"Из-за залпового дождя в районе Дагомыса Лазаревского района уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке. В связи с этим были включены сиренно-речевые установки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что о неблагоприятных погодных условиях предупреждают экипажи ДПС и ППС. "В настоящее время отмечается снижение уровня воды в реке. Под руководством главы города работает оперативный штаб. Силы и средства по устранению последствий стихии находятся в режиме повышенной готовности", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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