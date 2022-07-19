https://ria.ru/20220719/biznes-1803390284.html

"Ъ": Центробанк планирует сократить реестр малого и среднего бизнеса

"Ъ": Центробанк планирует сократить реестр малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 19.07.2022

"Ъ": Центробанк планирует сократить реестр малого и среднего бизнеса

Центральный банк намерен ужесточить критерии для определения малого и среднего бизнеса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы регулятора. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:45

2022-07-19T10:45

2022-07-19T10:46

экономика

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Центральный банк намерен ужесточить критерии для определения малого и среднего бизнеса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы регулятора.Как уточняет СМИ, Центробанк обеспокоен тем, что примерно четверть предприятий малого и среднего сегментов, имеющих задолженности по кредитам в общем размере около 50 миллиардов рублей, на деле аффилированы с более крупным бизнесом."Сегодня компании, которые по формальным признакам относятся к сегменту малого и среднего предпринимательства, могут получать многомиллиардные кредиты. Такое положение противоречит самой идее малого бизнеса, поэтому критерии необходимо менять, чтобы льготами, положенными небольшим предприятиям, не пользовались крупные компании",— прокомментировал инициативу Банка России управляющий партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.ЦБ также планирует исключить из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими восемь миллиардов рублей. Общий объем кредитов с господдержкой для малого бизнеса тоже могут ограничить — в размере двух миллиардов рублей.Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что подобные меры могут плачевно отразиться на небольших банках и микрофинансовых организациях, служивших посредниками, поскольку на компании, которые хотят исключить из реестра, уже приходится около двух триллионов кредитов."В связи с исключением из реестра они лишатся льготы по уменьшенным размерам страховых взносов, и это увеличит административную нагрузку до неподъемной",— пояснил Войлуков.Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий с 2023 года порядок исключения малых и средних предприятий из Единого государственного реестра юрлиц.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795705595.html

https://ria.ru/20220526/biznes-1790855872.html

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, центральный банк рф (цб рф), госдума рф