https://ria.ru/20220719/alzhir-1803427478.html

Алжир изучает просьбы европейских стран увеличить поставки газа

Алжир изучает просьбы европейских стран увеличить поставки газа - РИА Новости, 19.07.2022

Алжир изучает просьбы европейских стран увеличить поставки газа

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach изучает просьбы ряда европейских стран увеличить поставки газа, заявил во вторник глава совета... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T12:49

2022-07-19T12:49

2022-07-19T12:49

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АЛЖИР, 19 июл – РИА Новости. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach изучает просьбы ряда европейских стран увеличить поставки газа, заявил во вторник глава совета директоров компании Тауфик Хаккар."Несколько европейских стран из-за нынешнего кризиса обратились к Алжиру с просьбой увеличить поставки алжирского газа", - заявил Хаккар на церемонии подписания соглашения между Sonatrach и тремя зарубежными компаниями по разработке нефтяного месторождения."Мы изучим эти просьбы в меру наших возможностей", - отметил Хаккар.В апреле министерство по экологическому переходу Италии сообщило, что в 2021 году Алжир продал в Италию 21 миллиард кубометров, став вторым после России поставщиком природного топлива с 28% от общего объема. Тогда сообщалось, что РФ поставила примерно 30 миллиардов кубов, заняв 43,3% итальянского рынка.Общий объем экспорта алжирского газа в прошлом году составил 54 миллиарда кубометров.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.

https://ria.ru/20220719/neft-1803362238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алжир (провинция), италия, россия, в мире