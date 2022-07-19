https://ria.ru/20220719/altay-1803437554.html

Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край

Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край - РИА Новости, 19.07.2022

Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край

Делегация журналистов Казахстана приедет в Алтайский край, участники посетят предприятия, достопримечательности и побывают на "Шукшинских днях", рассказал РИА... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T13:20

2022-07-19T13:20

2022-07-19T13:20

алтайский край

казахстан

алтайский край

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости. Делегация журналистов Казахстана приедет в Алтайский край, участники посетят предприятия, достопримечательности и побывают на "Шукшинских днях", рассказал РИА Новости замруководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Александр Дяченко."Россотрудничество реализует пресс-туры для иностранных журналистов центральных СМИ Республики Казахстан. Мы едем в Алтайский край, чтобы продемонстрировать его во всей красе, презентовать его для журналистов и экономический, и культурный потенциал", - рассказал Дяченко.Пресс-тур пройдёт с 20 по 24 июля. В нем участвуют 11 журналистов из таких СМИ, как "Казахстанская правда", телеканал "Хабар 24", "Вечерний Алматы" и других. Журналисты пообщаются с представителями органов власти, посетят предприятия и вузы, посмотрят достопримечательности. В финале пресс-тура - участие в закрытии "Шукшинских дней на Алтае". По итогам поездки в СМИ Казахстана выйдут материалы об Алтайском крае."Наша задача - показать, что в России все хорошо, что Россия готова к сотрудничеству с Казахстаном по разным направлениям", - отметил замруководителя представительства Россотрудничества.

https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html

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казахстан, алтайский край, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)