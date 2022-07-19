Рейтинг@Mail.ru
Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край - РИА Новости, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20220719/altay-1803437554.html
Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край
Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край - РИА Новости, 19.07.2022
Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край
Делегация журналистов Казахстана приедет в Алтайский край, участники посетят предприятия, достопримечательности и побывают на "Шукшинских днях", рассказал РИА... РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T13:20
2022-07-19T13:20
алтайский край
казахстан
алтайский край
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775667108_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6ba4ff9241426584af0f52ba0d098438.jpg
БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости. Делегация журналистов Казахстана приедет в Алтайский край, участники посетят предприятия, достопримечательности и побывают на "Шукшинских днях", рассказал РИА Новости замруководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Александр Дяченко."Россотрудничество реализует пресс-туры для иностранных журналистов центральных СМИ Республики Казахстан. Мы едем в Алтайский край, чтобы продемонстрировать его во всей красе, презентовать его для журналистов и экономический, и культурный потенциал", - рассказал Дяченко.Пресс-тур пройдёт с 20 по 24 июля. В нем участвуют 11 журналистов из таких СМИ, как "Казахстанская правда", телеканал "Хабар 24", "Вечерний Алматы" и других. Журналисты пообщаются с представителями органов власти, посетят предприятия и вузы, посмотрят достопримечательности. В финале пресс-тура - участие в закрытии "Шукшинских дней на Алтае". По итогам поездки в СМИ Казахстана выйдут материалы об Алтайском крае."Наша задача - показать, что в России все хорошо, что Россия готова к сотрудничеству с Казахстаном по разным направлениям", - отметил замруководителя представительства Россотрудничества.
https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html
казахстан
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775667108_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af152b70e63abb33e013f3c44b66cac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, алтайский край, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
13:20 19.07.2022
 
Журналисты из Казахстана посетят Алтайский край

Россотрудничество: делегация журналистов из Казахстана посетит Алтайский край

© Depositphotos / Free2014Река Чарыш в Алтайском крае
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / Free2014
Река Чарыш в Алтайском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости. Делегация журналистов Казахстана приедет в Алтайский край, участники посетят предприятия, достопримечательности и побывают на "Шукшинских днях", рассказал РИА Новости замруководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Александр Дяченко.
"Россотрудничество реализует пресс-туры для иностранных журналистов центральных СМИ Республики Казахстан. Мы едем в Алтайский край, чтобы продемонстрировать его во всей красе, презентовать его для журналистов и экономический, и культурный потенциал", - рассказал Дяченко.
Пресс-тур пройдёт с 20 по 24 июля. В нем участвуют 11 журналистов из таких СМИ, как "Казахстанская правда", телеканал "Хабар 24", "Вечерний Алматы" и других. Журналисты пообщаются с представителями органов власти, посетят предприятия и вузы, посмотрят достопримечательности. В финале пресс-тура - участие в закрытии "Шукшинских дней на Алтае". По итогам поездки в СМИ Казахстана выйдут материалы об Алтайском крае.
"Наша задача - показать, что в России все хорошо, что Россия готова к сотрудничеству с Казахстаном по разным направлениям", - отметил замруководителя представительства Россотрудничества.
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00Открывая Россию
Маршрут построен: как путешествовать по Алтаю
 
Алтайский крайКазахстанАлтайский крайРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала