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Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Продолжительность жизни в России по итогам второго квартала превысила 73 года, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к РИА Новости, 18.07.2022
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общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Продолжительность жизни в России по итогам второго квартала превысила 73 года, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин."По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам... превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.Глава государства обратил внимание коллег на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С.
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Путин: "Продолжительность жизни в РФ превысила 73 года"
Путин: продолжительность жизни в РФ превысила 73 года, но нужно стремиться к 78 годам
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
14:18 18.07.2022 (обновлено: 16:20 18.07.2022)
 
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Продолжительность жизни в России по итогам второго квартала превысила 73 года, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам... превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.
Глава государства обратил внимание коллег на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С.
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