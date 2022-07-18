https://ria.ru/20220718/zhizn-1803211228.html

Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет

Продолжительность жизни в России по итогам второго квартала превысила 73 года, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:18

2022-07-18T14:18

2022-07-18T16:20

общество

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Продолжительность жизни в России по итогам второго квартала превысила 73 года, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин."По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам... превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.Глава государства обратил внимание коллег на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С.

https://ria.ru/20220527/risk-1791235825.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Продолжительность жизни в РФ превысила 73 года" Путин: продолжительность жизни в РФ превысила 73 года, но нужно стремиться к 78 годам 2022-07-18T14:18 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, владимир путин