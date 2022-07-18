https://ria.ru/20220718/zhizn-1803211228.html
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Продолжительность жизни в России по итогам второго квартала превысила 73 года, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:18
2022-07-18T14:18
2022-07-18T16:20
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803253496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c3a06fb50cddc04ba0fa7dcbe96465c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Продолжительность жизни в России по итогам второго квартала превысила 73 года, это хороший показатель, но нужно стремиться к продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин."По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам... превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.Глава государства обратил внимание коллег на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С.
https://ria.ru/20220527/risk-1791235825.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803253496_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_d624d65b4ca1acb1fa03883c582f6c11.jpg
Путин: "Продолжительность жизни в РФ превысила 73 года"
Путин: продолжительность жизни в РФ превысила 73 года, но нужно стремиться к 78 годам
2022-07-18T14:18
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин
14:18 18.07.2022 (обновлено: 16:20 18.07.2022)
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году